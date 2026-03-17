국힘, 부산시장 후보 경선으로 선출…‘박형준 컷오프’ 논란 일단락

충북지사 후보 공천 심사 발표 마친 국민의힘 이...<YONHAP NO-7035> 0 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북도지사 후보 공천 심사 결과를 발표한 뒤 이동하고 있다. 이 위원장은 이날 김영환 충북도지사를 컷오프(공천배제)하는 동시에 추가 공천 접수를 진행한다고 밝혔다. /연합

국민의힘 공천관리위원회는 17일 경선을 통해 6·3 지방선거 부산시장 후보를 선출하기로 했다. 이정현 공천관리위원장이 현직인 박형준 부산시장을 컷오프해야 한다고 주장했으나 당내 반발에 한 발 물러선 것으로 보인다.국민의힘 공관위는 이날 입장문을 통해 "이번 경선은 단순한 후보 선출을 넘어, 부산의 도약을 이끌 최적의 리더십을 발굴하는 혁신의 과정이자 대한민국 정치의 새로운 이정표가 될 것"이라며 이같이 밝혔다.앞서 이정현 공관위원장은 전날 공관위 회의에서 박 시장을 컷오프해야 한다고 주장한 것으로 알려졌다. 이에 정희용 사무총장을 비롯한 부산 지역 의원인 곽규택·서지영 의원이 반발하면서 회의가 파행된 것으로 전해졌다.이에 박 시장은 페이스북을 통해 "공천은 이기는 공천이어야 한다. 아무 기준도 없이 현역단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신공천은 더더욱 아니다"라며 "혁신공천이라는 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자 망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다"라고 강하게 반발했다.국민의힘 부산 지역 의원들은 이날 장동혁 대표와 만나 "이정현 공관위원장의 결정에 대해 재논의를 요청한다"고 밝혔다. 박 시장의 경쟁자인 주진우 의원도 경선 실시를 촉구했다. 주 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 "당 공천 시스템을 존중하지만 현장 의견도 존중해야 한다"며 "경선을 정중히 요청드린다"고 말했다.그러면서 "경선에서 승리할 수 있다고 확신한다"며 "경선에 나간다면 역량을 부산시민들께 직접 보여드릴 것"이라고 덧붙였다.