닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

팅크웨어, 틴팅필름 신규 라인업 출시…적외선 차단율 최대 85%

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317010004938

글자크기

닫기

김정규 기자

승인 : 2026. 03. 17. 10:59

반사, 비반사 타입 신규 2종 공개
[사진자료]팅크웨어, 칼트윈(Kalt Win) 틴팅 필름 신규 라인업 ‘KX·KR’ 출시
칼트윈(Kalt Win) 틴팅 필름 신규 라인업 'KX·KR' 출시./팅크웨어
팅크웨어의 자동차 틴팅 브랜드 '칼트윈'이 신규 틴팅 필름 라인업 'KX'와 'KR'을 출시한다고 17일 밝혔다.

이번에 선보이는 칼트윈 'KX'와 'KR'은 각각 반사 타입과 비반사 타입으로 구성된 신규 라인업으로, 주행 시 시인성과 열차단 성능을 동시에 강화한 점이 특징이다.

반사 필름 'KR'은 고순도 스퍼터링 공정을 적용한 메탈 기반 필름으로, 열차단 효율과 외부 반사율을 함께 높였다. 가시광선 투과율(VLT) 11% 및 27% 등급으로 구성되며, 적외선 차단율(IRR) 최대 85%, 총 태양열에너지차단율(TSER) 64% 성능을 제공한다. 외부 반사 특성을 통해 프라이버시 보호는 물론 차량 외관의 스타일 요소도 강화했다.

비반사 필름 'KX'는 고분자 융합 코팅 기반의 나노 세라믹 기술을 적용해 높은 선명도와 안정적인 열차단 성능을 제공한다. 가시광선 투과율(VLT) 6%, 12%, 34% 등급으로 운영되며, 적외선 차단율(IRR) 최대 90%, 총 태양열에너지차단율(TSER) 최대 68% 성능을 제공해 강한 햇빛 환경에서도 쾌적한 실내 컨디션 유지에 도움을 준다.

틴팅 필름 사후 서비스도 제공한다. 칼트윈 공식 시공점을 통해 시공한 경우 본사 보증서가 발급되며, 갈라짐, 탈색, 변색 등 필름 이상 발생 시 7년 품질 보증 서비스를 지원한다.

팅크웨어 관계자는 "신규 KX와 KR은 틴팅 필름의 기본 성능인 시인성과 열차단에 집중해 완성도를 높인 제품"이라며 "합리적인 가격대와 검증된 성능을 바탕으로 차량 운행 환경에 맞는 틴팅 필름을 찾는 고객들에게 좋은 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
김정규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

與, 검찰 ‘수사·기소 분리’ 최종 합의…“수사개입 다리 끊었다”

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

호르무즈 ‘충성 시험’ 논란…트럼프 파병 압박에 동맹국들 “우리 전쟁 아니다”

트럼프, 호르무즈 파병 압박 속 미중 정상회담 연기 시사…미중, 파리 무역협상서 ‘관세 안정’ 공감대

오늘부터 현대차그룹 주총 개막…전동화·SDV 등 관전 포인트는

지금 뜨는 뉴스

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭