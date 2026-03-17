팅크웨어, 틴팅필름 신규 라인업 출시…적외선 차단율 최대 85%

반사, 비반사 타입 신규 2종 공개

[사진자료]팅크웨어, 칼트윈(Kalt Win) 틴팅 필름 신규 라인업 ‘KX·KR’ 출시 0 칼트윈(Kalt Win) 틴팅 필름 신규 라인업 'KX·KR' 출시./팅크웨어

팅크웨어의 자동차 틴팅 브랜드 '칼트윈'이 신규 틴팅 필름 라인업 'KX'와 'KR'을 출시한다고 17일 밝혔다.이번에 선보이는 칼트윈 'KX'와 'KR'은 각각 반사 타입과 비반사 타입으로 구성된 신규 라인업으로, 주행 시 시인성과 열차단 성능을 동시에 강화한 점이 특징이다.반사 필름 'KR'은 고순도 스퍼터링 공정을 적용한 메탈 기반 필름으로, 열차단 효율과 외부 반사율을 함께 높였다. 가시광선 투과율(VLT) 11% 및 27% 등급으로 구성되며, 적외선 차단율(IRR) 최대 85%, 총 태양열에너지차단율(TSER) 64% 성능을 제공한다. 외부 반사 특성을 통해 프라이버시 보호는 물론 차량 외관의 스타일 요소도 강화했다.비반사 필름 'KX'는 고분자 융합 코팅 기반의 나노 세라믹 기술을 적용해 높은 선명도와 안정적인 열차단 성능을 제공한다. 가시광선 투과율(VLT) 6%, 12%, 34% 등급으로 운영되며, 적외선 차단율(IRR) 최대 90%, 총 태양열에너지차단율(TSER) 최대 68% 성능을 제공해 강한 햇빛 환경에서도 쾌적한 실내 컨디션 유지에 도움을 준다.틴팅 필름 사후 서비스도 제공한다. 칼트윈 공식 시공점을 통해 시공한 경우 본사 보증서가 발급되며, 갈라짐, 탈색, 변색 등 필름 이상 발생 시 7년 품질 보증 서비스를 지원한다.팅크웨어 관계자는 "신규 KX와 KR은 틴팅 필름의 기본 성능인 시인성과 열차단에 집중해 완성도를 높인 제품"이라며 "합리적인 가격대와 검증된 성능을 바탕으로 차량 운행 환경에 맞는 틴팅 필름을 찾는 고객들에게 좋은 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.