닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

평택 AI 메가 클러스터 개발사업, 민관갈등에 표류

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317010004945

글자크기

닫기

평택 박희범 기자

승인 : 2026. 03. 17. 11:20

시, 수소생산시설 구축만 관심(?)
주민, 주민숙원사업으로 '데이터센터'
KakaoTalk_20260316_170706605
지난 4일 경기 평택시 포승읍에서 지역 주민와 시 관계자, 업체가 참여한 가운데 열린 데이터센터 사업 설명회 모습. /박희범 기자
경기 평택시가 추진 중이던 '평택 AI 메가 클러스터 개발사업(데이터센터와 AI지원센터)'을 잠정 보류하려고 하자 지역 주민들이 크게 반발하고 있는 것으로 드러났다.

더욱이 시가 데이터센터 추진에 미온적인 태도를 보이는 가운데 지역 주민들은 '주민숙원사업'으로 적극 추진하겠다는 의사까지 밝히면서 '데이터센터 유치 동의서'를 받기로 한 상태다.

17일 평택시는 8만3000㎡가량의 시 소유 냉열부지(포승읍 원정리 1229번지 일원)에 2조원 규모로 평택 AI 메가 클러스터를 민간개발사업으로 추진하겠다고 밝혔다.

이 과정에서 평택시는 '2050 탄소중립 및 수소경제 활성화 로드맵'에 따른 수소경제 선도도시 구축이라는 명목으로 수소생산시설을 데이터센터 유치와 묶어 진행하려다 최근 발목을 잡혔다.

그동안 평택시는 포승읍 원정리 1229-1, 2번지에 중·대규모 수소생산시설을 구축했고, 추가 증설을 계획했다. 그러나 지역 주민들의 '수소생산시설 추가 증설 반대'에 부딪히면서 현재 계획했던 수소생산시설과 데이터센터 유치 모두 현재 표류 중에 있다.

평택시가 수소생산시설 추가 증설에 차질을 빚자 데이터센터 개발사업마저 불투명해지고 가운데, 지역 주민들은 지난 4일 데이터센터 시행사인 K글로벌넥서스를 불러 사업 설명회를 강행했다. 이어 지역 주민들은 지난 16일 데이터센터를 주민숙원사업으로 추진하겠다는 의사를 평택시와 관련 기관에 전달하기 위해 동의서를 받는 방안까지 모색했다.

지역 주민들은 "아산국가산업단지 원정지구 내 냉열부지는 2006년 3월 평택시가 지역 주민들에게 기부채납한 땅으로 주민동의 없는 사업은 있을 수 없다"며 "데이터센터 유치와 같은 주민숙원사업은 뒷전이고, 위험시설인 수소생산시설 구축을 밀어붙이는 평택시 행정은 문제가 있다"고 말했다.

이에 평택시 미래전략과 측은 "데이터센터는 제안을 받았을 때 좋은 사업이라는 점은 분명했다"며 "하지만 데이터센터와 그린 청정에너지를 생산할 수 있는 수소생산시설에 대해 지역 주민들이 비교할 수 있는 자리도 만들었으면 좋겠다"고 전했다.

한편, 평택 AI 메가 클러스터 개발사업은 민간주도의 개발사업으로 사업 시행을 검토 중인 K글로벌넥서스 측은 데이터센터 등 대규모 전력 수요 시설에 필요한 전력계통 검토 절차와 관련해 약 200MW 규모의 수전 용량에 대해 기술적 검토(전력확보) 결과까지 회신받았다.
박희범 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

與, 검찰 ‘수사·기소 분리’ 최종 합의…“수사개입 다리 끊었다”

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

호르무즈 ‘충성 시험’ 논란…트럼프 파병 압박에 동맹국들 “우리 전쟁 아니다”

트럼프, 호르무즈 파병 압박 속 미중 정상회담 연기 시사…미중, 파리 무역협상서 ‘관세 안정’ 공감대

오늘부터 현대차그룹 주총 개막…전동화·SDV 등 관전 포인트는

지금 뜨는 뉴스

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭