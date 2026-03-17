남원시, 여름철 하천·계곡 내 불법 시설물 집중단속

하천구역에 과실수 식재와 농작물 행위 점검

각종 불법시설물 6월1~19일 2차 전수조사

남원시청 전경 박윤근 기자 0 남원시청 전경./박윤근 기자

전북 남원시는 하천 및 계곡 내 불법 점용시설에 대한 대대적인 점검 및 단속에 나선다고 17일 밝혔다.시에 따르면 이번 점검 및 단속은 이재명 대통령이 지난달 24일 국무회의에서 하천계곡 구역 내 불법 점용시설에 대한 재조사를 지시한에 따른 후속 조치다.오랜 기간 묵인되거나 관행적으로 이어져온 불법 점용을 뿌리 뽑고, 공공하천의 본래 기능을 되살리겠다는 것이 이번 정비의 목표다.이번 정비는 여름철 집중호우를 앞둔 시점에 추진된다는 점에서 그 중요성이 더욱 크다. 기후변화로 인한 국지성 폭우와 돌발 홍수가 잦아지는 가운데, 하천 불법 점용은 재해 발생 시 위험 요소로 작용한다.시는 부시장을 단장으로 건축과·보건소·환경과·산림녹지과·지리산국립공원 관계기관이 포함된 '하천계곡 불법 점용시설 정비 전담(TF)팀'을 구성해 오는 31일까지 1차 전수 재조사를 진행 중이다. 필요시 경찰 등 유관기관과의 합동 점검도 추진된다.주요 점검 대상은 하천구역 내 과실수 식재, 농작물 행위, 불법시설물(평상, 그늘막 등)으로 하천 흐름을 방해하는 각종 불법 시설물 등이다.이번 정비 전담(TF)팀은 하천 뿐만아니라, 불법 건축물, 하천 수질오염, 불법 산지전용, 국립공원 내 불법점용 재소사를 실시하고 있다. 2차 전수조사는 6월 1부터 19일 추진할 예정이다.남원시는 조사 결과 적발된 불법시설에 대해서는 자진 철거 및 원상복구를 계도하고, 이를 이행하지 않을 경우 변상금 부과와 함께 고발 및 행정대집행 등 강력한 행정조치를 실시할 방침이다.시 관계자는 "이번 점검 및 단속을 통해 하천의 공공 기능을 회복하고, 시민과 관광객 모두가 쾌적하고 안전하게 하천을 이용할 수 있도록 협조 부탁드린다"고 전했다.