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[포토] 공천 관련 입장 발표하는 오세훈 서울시장

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정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 17. 15:40

오세훈 시장, 공천 심사 관련 입장 발표4
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 공천 심사 관련 입장 발표를 위해 들어오고 있다.
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 6.3지방선거 서울시장 후보자 공천 심사 관련 입장 발표를 위해 들어오고 있다.

오세훈 시장, 공천 심사 관련 입장 발표3
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 6.3지방선거 서울시장 후보자 공천 심사 관련 입장을 밝히고 있다.
오세훈 시장, 공천 심사 관련 입장 발표4
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 6.3지방선거 서울시장 후보자 공천 심사 관련 입장을 밝히고 있다.
오세훈 시장, 공천 심사 관련 입장 발표43
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 6.3지방선거 서울시장 후보자 공천 심사 관련 입장 발표를 하고 있다.
오세훈 시장, 공천 심사 관련 입장 발표41
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 6.3지방선거 서울시장 후보자 공천 심사 관련 입장 발표를 하고 있다.
오세훈 시장, 공천 심사 관련 입장 발표2
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 6.3지방선거 서울시장 후보자 공천 심사 관련 입장을 밝히고 있다.
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오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 6.3지방선거 서울시장 후보자 공천 심사 관련 입장 발표를 마친 뒤 인사를 하고 있다.
오세훈 시장, 공천 심사 관련 입장 발표42
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 6.3지방선거 서울시장 후보자 공천 심사 관련 입장 발표를 마친 뒤 이동하고 있다.
정재훈 기자

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