링컨, 노틸러스 하이브리드 출시… 연비 11.9km/L·9500만원

321마력 하이브리드 시스템 적용… 효율·정숙성 동시 강화

48인치 파노라마 디스플레이 등 디지털 경험 확대

‘리쥬브네이트’ 적용… 휴식형 프리미엄 SUV 콘셉트 강조

[보도사진] 에프엘오토코리아, 링컨 노틸러스 하이브리드 출시 0 링컨 노틸러스 하이브리드./에프엘오토코리아

링컨이 중형 SUV 라인업에 하이브리드 모델을 추가하며 국내 시장 공략을 강화한다. 정숙성과 승차감 중심의 브랜드 정체성에 전동화 기술을 결합해 프리미엄 SUV 수요 확대에 대응한다는 전략이다.에프엘오토코리아는 18일 링컨의 중형 SUV '노틸러스 하이브리드'를 국내에 공식 출시했다고 밝혔다. 이번 모델은 2세대 노틸러스의 신규 트림으로 국내 시장에는 처음 선보인다.노틸러스 하이브리드는 2.0리터 터보차저 가솔린 엔진과 99kW 전기모터를 결합한 하이브리드 시스템을 적용해 최고출력 321마력을 발휘한다. 전자식 무단변속기(eCVT)를 통해 변속 충격을 줄이고 부드러운 가속 성능을 구현했다. 복합연비는 11.9km/L다.주행 상황에 따라 엔진과 전기모터를 병행 또는 단독으로 사용하는 하이브리드 시스템은 효율성과 성능의 균형을 높이는 데 초점을 맞췄다. 회생 제동을 통해 배터리를 충전하는 방식으로 에너지 효율을 끌어올렸다.외관은 링컨 특유의 수평적 디자인을 기반으로 하이브리드 모델 전용 블루 포인트를 적용해 차별화를 꾀했다. 전면 그릴 엠블럼과 측면 네임플레이트에 하이브리드 정체성을 강조한 요소가 반영됐다.실내에는 대시보드를 가로지르는 48인치 파노라마 디스플레이와 11.1인치 센터 터치스크린이 적용됐다. 4K 해상도의 대형 디스플레이를 통해 다양한 차량 정보와 엔터테인먼트 기능을 직관적으로 제공하며, 무선 애플 카플레이와 안드로이드 오토도 지원한다.링컨은 차량을 단순한 이동 수단을 넘어 휴식 공간으로 확장하는 데도 초점을 맞췄다. '링컨 리쥬브네이트' 기능은 조명, 시트, 마사지, 향기 등을 조합해 개인 맞춤형 웰니스 환경을 제공한다. 28개 스피커로 구성된 레벨 울티마 3D 오디오 시스템도 적용됐다.주행 편의와 안전 기술도 강화됐다. 어댑티브 서스펜션이 차량 상태를 실시간으로 모니터링해 승차감을 조정하며, 5가지 주행 모드를 통해 다양한 도로 환경에 대응한다. 전방 충돌 방지 보조, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조 등으로 구성된 '링컨 코-파일럿 360'도 기본 탑재됐다.이윤동 에프엘오토코리아 대표는 "하이브리드 시스템을 통해 링컨이 추구하는 정숙성과 안락함을 한층 강화한 모델"이라며 "프리미엄 SUV 시장에서 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 말했다.노틸러스 하이브리드의 가격은 9500만원이다.