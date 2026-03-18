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한국토요타, 산학협력 ‘T-TEP’ 통해 교육용 차량 5대 기부

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김정규 기자

승인 : 2026. 03. 18. 10:46

GR86 등 교육용 차량 및 실습 장비 지원
[사진자료] 한국토요타자동차, 전국 5개 교육기관에 교육용 차량 기부
한국토요타자동차는 토요타 트레이닝 아카데미에서 교육용 차량 기부식을 개최하고, 전국 5개 교육기관에 5대의 차량을 기부했다./한국토요타자동차
한국토요타자동차가 자동차 산업 인재 육성을 위한 산학협력 교육 프로그램 T-TEP의 일환으로 교육용 차량을 기부했다.

18일 한국토요타자동차에 따르면 지난 17일 토요타 트레이닝 아카데미에서 열린 기부식은 아주자동차대학교, 영남이공대학교, 경기자동차과학고등학교, 동일공업고등학교, 여수공업고등학교 등 총 5개 교육기관을 대상으로 진행됐다.

행사에서는 자동차 기술 교육용 차량과 정비 실습용 부품, 판금 실습용 용접 패널 등을 전달하며 교육 현장에서 활용할 수 있는 실습 환경 조성을 지원했다.

T-TEP은 자동차 산업 전문 인재 양성을 위해 한국토요타자동차가 운영하는 산학협력 프로그램으로, 2020년부터 국내 교육기관과 협력해 전동화 기술 교육과 일본 연수, 교육용 차량 지원 등 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있다.

현재 전국 9개 대학과 5개 고등학교 등 총 14개 교육기관과 협력 중이다. 또한 2021년부터 교육용 차량 기부를 시작해 이번 지원을 포함, 총 37대의 차량을 교육 현장에 제공했다.

이번에 기부된 차량은 시에나, 프리우스 AWD, 프리우스 플러그인 하이브리드(PHEV), 렉서스 UX, GR86 등 총 5대로 구성됐다. 하이브리드 미니밴과 전동화 해치백, 하이브리드 SUV, 후륜구동 스포츠카 등 다양한 차종을 포함해 학생들이 전동화 기술과 차량 구조, 주행 성능 특성을 실제 차량을 통해 폭넓게 학습할 수 있도록 했다..

특히 전자식 4WD 시스템이 적용된 프리우스 AWD와 프리우스 PHEV, 렉서스 UX 등 토요타·렉서스의 핵심 전동화 모델을 통해 최신 전동화 기술을 체험할 수 있도록 했으며, 모터스포츠 기반 후륜구동 스포츠카 GR86을 함께 지원해 다양한 차량 구조와 주행 특성을 학습할 수 있도록 했다.

또 기부식 이후 3월부터 12월까지 대상 학교를 순차적으로 방문해 토요타 전동화 기술, 브랜드 철학, 토요타생산방식 등을 주제로 한 교육 프로그램도 진행할 계획이다.

이병진 한국토요타자동차 부사장은 "자동차 산업의 지속적인 발전을 위해서는 현장에서 요구되는 기술과 경험을 갖춘 인재 양성이 중요하다"며 "T-TEP 프로그램을 통해 학생들이 자동차 기술과 생산 시스템을 이해하고 산업 현장에서 활약할 수 있는 전문 인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.
김정규 기자

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