국민의힘, 충남도의원 천안지역 후보 찾기 ‘안간힘’

11개 선거구 중 3개 지역은 공천신청자 한 명도 없어

clip20260318111655 0 국민의힘 충남도당.

국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 충남 천안시 광역의원 후보 확보에 비상이 걸렸다.정당 지지율 급락이라는 대외 변수에 더해 공천 기준을 둘러싼 내부 잡음까지 겹치면서 후보 수급에 차질이 현실화하는 양상이다.지역 정치권에서는 이같은 흐름이 후보군 위축으로 직결되고 있다는 분석이 나온다.18일 현재 천안시의 11개 충남도의원 선거구에서 국민의힘의 후보들은 1선거구 1명, 2선거구 1명, 3선거구 3명, 5선거구 1명, 9선거구 1명, 10선거구 1명, 11선거구 1명 등 총 9명이 도당에 공천신청을 마쳤다.4·6·8 선거구에는 단 한 명의 공천신청자도 나타나지 않은 상황이라 도당 관계자들은 후보자 찾기에 계속 매진하고 있는 상황이다.후보 부족 현상은 선거구 구조적 특성과도 맞닿아 있다. 기초의원 선거가 중선거구제로 치러지는 것과 달리, 도의원은 1인을 선출하는 소선거구제인 만큼 후보 개인의 경쟁력이 당락을 결정하는 핵심 변수다.상황이 급박해지자 일부 당협에서는 초선 시의원에게 도의원 출마를 권유하거나 압박하는 사례도 나오고 있는 것으로 알려졌다.국민의힘 한 관계자는 "기초의원 출마 예정자들이 직접 나서 후보를 찾고, 지인이나 친인척에게까지 출마 의사를 묻는 상황"이라고 말했다.공천 기준에 대한 불만도 제기된다. 또 다른 관계자는 "후보 부족도 문제지만 일부 선거구에서는 현역 평가 없이 경선을 붙이고 다른 곳은 단수 공천이 예상되는 등 기준이 일관되지 않다"며 "특정 후보를 염두에 둔 것 아니냐는 의구심이 나온다"고 지적했다.이어 "정당 지지도가 최저 수준인 상황에서 공천 원칙까지 흔들리면 선거 전략 자체가 무너질 수 있다"며 우려를 나타냈다.정도희 국민의힘 충남도당 공천관리위원회 부위원장은 "공천은 당협 차원에서 이루어지는 것으로 특정 후보를 염두에 둔 것은 없다"고 일축했다.이어 "복수 후보지는 경선, 단독 후보지는 단수 공천이라는 원칙을 고수하고 있다"며 "공천관리위원회 산하에 클린공천 소위원회를 두고 사전 검증 장치를 강화하고 여성·청년 공천 의무화 제도도 도입돼 당 위원장이 여성 단수공천을 결정하면 당협에서 이를 변경할 수 없도록 했다"고 설명했다. 또 "외부에서 봐도 투명하고 깨끗하게 했다는 얘기를 들을 수 있도록 노력하고 있다"고 강조했다.