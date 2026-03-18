AI 판 다시 짜는 경북…도정·산업 전반 ‘대전환’ 시동

‘소버린 AI 기본계획’ 수립…4대 전략·73개 과제 추진

하이퍼스케일 데이터센터·AI 인재양성 체계 구축

제조·농업·복지·재난안전 등 10대 분야 AX 본격화

①경상북도_인공지능_기본계획_브리핑1 (1) 0 경북도 양금희 경제부지사가 AI 소버린 기본계획 수립 기자회견을 하고 있다. / 경북도

경북도가 인공지능(AI)을 도정과 산업 전반에 입히는 대전환에 앞장선다. 정부의 AI 산업 현장 적용과 확산을 뒷받침하는 핵심 거점으로 올라서겠다는 계획이다.경북도는 '소버린 AI 기본계획'을 수립, 도정 전반과 산업 전 분야에 걸친 인공지능 전환(AX)을 본격 추진한다고 18일 밝혔다.'경북도 소버린 AI 기본계획'은 △AI 거버넌스 운영 △AI 혁신 기반 조성 △인공지능 대전환(AX) 추진 △글로벌 인공지능 기본사회 기여 등 4대 핵심 전략으로 구성된다.세부 추진과제는 △민간 협력형 하이퍼스케일 데이터센터 구축 △전주기 AI 융합 인재 양성 체계 마련 등 총 73개 실천 과제로 구성됐다.도는 '인공지능 거버넌스 운영'을 위해 '4차산업혁명 실행위원회'에 인공지능 분과를 신설하고 이를 뒷받침하는 산학연 실무협의체를 운영한다.'인공지능 혁신 기반 조성'을 위해 대규모 연산이 가능한 '하이퍼스케일 인공지능 데이터센터'와 철강 등 지역 주력산업에 특화된 소형 데이터센터를 병행 구축한다.지역 이공계 대학생 기초 역량강화, AI 부트캠프, AI 융합대학원·재직자 대상 현장 문제 해결형 직무교육 등 산업 현장에 즉시 투입 할수 있는 인재양성 체계를 구축한다.기업이 필요로 하는 초고성능 컴퓨팅 자원을 지원하고, 지역 수요기업과 협업해 기술의 실증과 판로 확대도 지원한다.특히 기획부터 컨설팅, 공동 연구개발을 지원하여 지역에 기반을 둔 기업이 성장할 수 있는 토대도 마련할 계획이다.'인공지능 대전환' 추진은 제조·농업·해양수산·바이오·에너지·재난안전·복지·소상공인·공공행정 등 10대 분야 도정 전 영역에 AI를 기반으로 한 생산성과 품질, 안전성을 획기적으로 혁신하고 지역 산업 경쟁력을 강화한다는 계획이다.'글로벌 AI 기본사회 기여'를 위해 국민 누구나 생성형 AI를 직접 배우고 써볼 수 있는 AI 라운지 운영, 아태AI센터 유치, APEC회원국 간 상호 신뢰 기반 데이터 연계 AI공동연구·실증, AX 실현, 인재양성 교류 등 다양한 협력 사업을 추진한다.도는 이번 계획에 1조7000억원을 투입해 단계별로 사업을 추진하고 이에 더해 AI데이터센터 건립 등 민간 자본을 별도로 추가 투입할 계획이다. 부처별 예산 편성 시기에 맞춰 'AI 국비 확보 TF'를 가동하고, 시군 및 유관 기관과 긴밀한 협력 체계를 구축해 국가 인공지능 성장 전략을 경북이 주도할 수 있도록 재정적 뒷받침을 강화할 계획이다.양금희 도 경제부지사는 "인공지능은 기술 경쟁을 넘어 산업과 행정 현장에서 4대 전략 73개 과제를 차질 없이 추진해 지역 맞춤형 성장 동력을 확충하고, 경북이 대한민국 AI 혁신 선도 거점으로 도약하도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.