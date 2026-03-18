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주광덕 남양주시장 “기업하기 좋은 도시 조성 박차”

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남양주 구성서 기자

승인 : 2026. 03. 18. 15:40

제53회 상공의날 기념식 참석…"지속 가능한 산업생태계 조성"
남양주시
주광덕 남양주시장이 제53회 상공의 날 기념식에서 축사를 하고 있다/남양주시
"남양주시에 자리를 잡은 지역 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경을 조성하고, 대규모 개발사업과 기업이 함께 성장할 수 있도록 가교 역할을 강화하겠다."

주광덕 남양주시장은 18일 경기동부상공회의소에서 열린 제53회 상공의 날 기념식에서 인사말을 통해 "일자리와 자금이 선순환하는 건강한 지역경제 구조를 만들어 나갈 것"이라며 이 같이 말했다.

현재 남양주시는 자금·보증 등 금융 지원을 비롯해 판로 확대, 수출 지원, 기업인 역량 강화 교육 등 다양한 기업 지원 정책을 추진하고 있다. 특히 올해는 금융지원 접근성을 강화해 중소기업과 소상공인의 경영 안정에 실질적인 도움을 줄 계획이다.

오는 25일 서울 서초구 엘타워에서 개최하는 '왕숙 도시첨단산업단지 투자유치설명회'도 지역경제 활력을 위한 정책의 일환이다. 남양주시는 이를 통해 우수 기업을 적극 유치하며 미래 첨단산업 중심 도시로의 행보에 박차를 가할 예정이다.

이날 행사는 지역 기업인의 노고를 기리고 사기를 진작하기 위해 마련됐다. 남양주시는 앞으로도 기업과의 소통을 강화하고 지속 가능한 산업생태계 조성 기반을 다지겠다는 입장이다.

주 시장은 "어려운 경제 여건 속에서도 현장을 지키며 지역경제를 이끌어 온 기업인 여러분께 깊이 감사드린다"며 "남양주가 주거 중심 도시를 넘어 산업생태계가 살아 숨 쉬는 도시로 도약할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
구성서 기자

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