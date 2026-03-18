청년 일자리 살아난 안양…고용률 오르고 실업률 내렸다

청년 고용률 2.8%p↑…IT·전문서비스 취업 증가
여성·중장년 고용도 개선…기업지원 정책 효과 주목
특히 전국적으로 청년 고용 증가세가 둔화되고 있는 가운데 안양시의 고용률 상승이 눈에 띈다.
18일 안양시와 국가데이터처에 따르면 안양시의 지난해 고용률은 70.5%로, 전년 대비 1.8%p 상승했으며, 실업률은 3.8%로 집계돼 0.2%p 하락했다.
취업자 수는 전 연령층에서 증가했는데, 증가폭은 전년 대비 인구증가율(1.22%)을 웃도는 것으로 나타났다. 아울러 상용근로자 수가 전년 대비 5.8% 증가해 고용의 안정성이 개선된 것으로 분석된다.
여성 고용률도 63.2%로 전년 대비 2.5% 상승했다. 이는 경력단절 여성의 재취업 지원과 지역 내 서비스·전문직 취업자 증가 등이 영향을 미친 것으로 보인다.
특히 지난해 청년층의 고용은 전년 대비 2.8%p 상승했는데, 정보기술, 전문 서비스업 등 청년층의 진입이 활발한 분야에서 취업자 수가 전년 대비 4.4% 증가했다.
아울러 50~64세 취업자 수도 10만 3600여 명으로 전년 대비 약 2.5% 증가했다.
재취업을 희망하는 중장년층의 구직 활동이 활발해지면서 노동시장 참여율이 높아지고 있다. 안양시는 중장년층 취업률을 높이기 위해 신중년 맞춤형 취업 교육과 일자리 박람회 등을 지속적으로 운영해 왔다.
시는 이번 고용지표 개선이 노동시장 내 취업자 증가와 함께 그동안 추진해 온 기업 지원 및 산업육성 정책, 기업활동 여건 개선 노력 등이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다.
시는 대한상공회의소가 올해 1월 발표한 '기초지자체 대상 기업환경 체감도 조사'에서 창업·입지 분야 상위 10위 지역에 선정되는 등 기업하기 좋은 도시로서의 여건을 인정받고 있다.
또 벤처기업육성촉진지구 운영, 세제 감면, 스마트공장 구축 지원, 확장현실·인공지능 등 미래산업 육성, 중소기업 금융지원, 규제 개선 등 기업 경쟁력 강화를 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진해 왔다.
시는 이러한 기업 친화적 환경 조성과 산업 경쟁력 강화 노력이 지역 내 투자 확대와 일자리 창출로 이어지며 고용 기반을 확충하는 데 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고 있다.
최대호 시장은 "이번 고용지표 개선은 지역 산업기반 확충과 기업지원 정책, 일자리 연계 노력이 함께 작용한 결과로 보고 있다"며 "앞으로도 기업과 시민이 함께 체감할 수 있는 양질의 일자리 확대와 지속 가능한 고용 기반 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.