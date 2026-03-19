정영두 김해시장 예비후보 “김해 미래 먹거리는 물류”… 스마트물류 거점 육성 공약

“900만평·19조 규모 플랫폼, 김해가 최적지”

정영두 공약 0 정영두 더불어민주당 김해시장 예비후보가 스마트물류 거점 도시 육성 비전을 밝히는 기자회견을 열었다./ 허균 기자

더불어민주당 김해시장 예비후보 정영두가 김해의 미래 성장동력으로 '물류 산업'을 제시하며 스마트물류 거점 도시 육성 비전을 밝혔다.정영두 후보는 19일 기자회견에서 "김해의 미래 먹거리는 물류"라며 "동북아 물류 플랫폼 구축의 최적지는 김해"라고 강조했다.정 후보는 국제물류진흥지역 특별법을 활용해 김해를 국가 스마트물류 플랫폼 중심지로 육성하겠다는 구상을 내놨다. 이를 위해 김해를 우선 적용 대상지로 지정받을 수 있도록 경남도와 부산시 등과 공동 대응에 나서겠다는 계획이다.특히 "900만 평, 19조 원 규모의 물류 플랫폼과 통합청사까지 포함된 대형 프로젝트를 김해로 유치할 준비가 돼 있다"며 "다른 지역이 쉽게 뛰어들 수 없는 경쟁력을 확보하고 있다"고 밝혔다.그는 단순 물류 집적단지를 넘어 제조와 연구개발(R&D)이 결합된 고부가가치 산업 구조로 확장해 나가겠다는 구상도 제시했다.정 후보는 "김해는 공항과 항만, 산업단지가 인접한 지리적 강점을 갖고 있다"며 "물류를 중심으로 산업 구조를 재편해 김해 경제를 획기적으로 성장시키겠다"고 말했다.또 물류 산업을 기반으로 일자리 창출과 지역경제 활성화를 동시에 달성하겠다는 점도 강조했다. 대규모 물류 플랫폼 조성을 통해 관련 기업 유치와 청년 일자리 확대를 이끌어내겠다는 전략이다.아울러 "물류는 단순한 산업이 아니라 도시의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라"라며 "김해를 동북아 물류 중심 도시로 도약시키겠다"고 강조했다.