이철우 경북지사, 3선 도전 선언…“보수의 낙동강 전선 지키겠다”

'경북 대전환 완수…공항·물류·AI 산업 전면 혁신 공약

260319_이철우 경북도지사 출마선언 기자회견_1 0 이철우 경북지사는 19일 경북도의회에서 기자회견을 통해 3선 도전을 공식 선거전에 돌입했다.

이철우 경북지사가 19일 경북도의회에서 기자회견을 열고 3선 도전을 공식 선언했다.이 지사는 "경북의 대전환을 완수하고 대한민국 지방시대를 활짝 열겠다"며 출마 이유를 밝혔다.이 지사는 "국제 정세와 국내 정치가 동시에 흔들리는 시기라며, 대구·경북의 정치 기반도 위협받고 있다"며 "뿌리 깊은 나무처럼 흔들리지 않는 리더십이 필요하다. 뿌리 깊은 나무처럼 보수의 낙동강 전선을 지켜내겠다"고 선언했다.이 지사는 경북의 미래 전략으로 '경북 대전환 10+1 프로젝트'를 제시해 단순한 정책이 아닌 산업·공간·삶 구조를 전면 혁신하겠다고 했다.주요 내용은 △통합신공항과 영일만항을 축으로 한 글로벌 물류체계 구축 △대구·경북 광역교통망 확충 △경북투자청 설립과 100조 원 투자 유치 △AI 기반 반도체·이차전지·바이오·원자력 등 첨단산업 재설계 △북부권 첨단산업 기반을 확장하는 균형발전 전략 등 제기했다.또 △농업의 K-푸드 산업 전환 △관광·문화 기반 일자리 창출 △어르신 돌봄·급식 등 복지 확대 △산불 피해지역 재창조 프로젝트 방안도 공약에 담았다.이 지사는 20일 예비후보로 등록한 뒤 21일 선거사무소를 도청 부근에 개소할 예정이며 후원회장은 김석기 국회 외교통일위원장이 맡는다.