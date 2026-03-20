수원시 학교급식 잔식 기부사업’ 참여 학교, 14개로 늘어난다

학교급식 0 수원시 학교급식 잔식 기부사업 협약식 참석자들이 함께하고 있다./수원시

'수원시 학교급식 잔식 기부사업'에 참여하는 학교가 기존 8개에서 14개로 늘어난다. 수요처도 2개 기관에서 8개 기관으로 증가한다.수원시는 19일 농수산물도매시장 관리동 대회의실에서 신규 참여기관과 업무협약을 체결하고, 적극적인 협력을 약속했다.신규 참여기관은 다솔·당수초등학교, 권선중학교, 망포·매향여자정보·조원·천천·한봄고등학교 등 8개 학교와 서호·수원·수원YWCA·우만·청솔·효경의손길 등 6개 재가노인지원서비스센터이다.협약에 따라 8개 학교는 학교급식 잔식 기부에 협력하고, 6개 재가노인지원서비스센터는 학교급식 잔식을 기부받아 도움이 필요한 이웃에 전달하는 역할을 한다.학교급식 잔식 기부사업은 학교급식에서 배식하지 않고 남은 음식을 먹거리 취약계층에 지원해 돌봄 사각지대를 해소하고, 식량자원을 순환하는 사업이다.수원시와 수원교육지원청·수원지속가능발전협의회·수원시자원봉사센터, 8개 초중고등학교, 광교종합사회복지관·우만종합사회복지관은 지난해 8월 협약을 체결하고, 9월 2일부터 12월 12일까지 학교급식 잔식 기부 시범사업을 운영한 바 있다.31차례에 걸쳐 밥·국·반찬 등 1만 3866팩과 후식 2019개를 먹거리 취약계층 1937명에게 전달했다. 지원한 음식의 양은 4116㎏이었다. 9개 봉사단체에서 자원봉사자 301명(연인원)이 잔식 소분?포장 봉사에 참여했다.잔식 기부로 학교는 음식물쓰레기를 줄였고, 잔반 처리비용을 절감했다. 음식물쓰레기를 감축하면서 탄소배출량 790CO₂eq/kg을 줄이는 효과도 얻었다.올해는 3월 24일부터 12월까지(방학 기간 제외) 주 2회(화·목요일) 사업을 운영한다.지난해 시범사업 참여 학교를 비롯한 14개 학교는 학교급식 잔식을 기부하고, 수원지속가능발전협의회는 잔식 수집·운반, 전용 용기 등을 지원하고, 광교·우만종합사회복지관, 6개 재가노인지원서비스센터는 수혜자(먹거리 취약계층)를 모집해 기부받은 잔식을 배분한다. 수원시교육지원청은 학교 모집·참여 연계를, 수원시자원봉사센터는 자원봉사자 모집을 지원한다.남상은 수원시 농업기술센터 소장은 "학교급식 잔식 기부사업은 먹거리의 소중한 가치를 공동체 안에서 의미 있게 실현하는 순환과 나눔의 본보기"라며 "사업에 동참해 주신 학교와 기관에 감사드린다"고 말했다.