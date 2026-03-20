닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전북

60세 이상 여성 누구나 도전…남원 시니어춘향대회 접수 시작

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260320010006121

글자크기

닫기

남원 박윤근 기자

승인 : 2026. 03. 20. 10:46

4월 3일까지 접수
에세이 중심 심사, 본선 16명 선발
대상 500만 원
dffdffff 남원
'제 8회 글로벌 시니어춘향 선발대회' 모습./남원시
전북 남원시는 '제10회 글로벌 시니어춘향 선발대회' 참가자를 모집한다고 20일 밝혔다.

접수는 4월 3일까지이며, 본선은 4월 30일 남원춘향문화예술회관에서 열린다.

이번 대회는 만 60세 이상 여성이라면 누구나 참여할 수 있고, 외국인과 다문화가정 여성은 만 55세 이상부터 지원 가능하다. 참가 범위를 넓혀 다양한 배경의 시니어들이 참여할 수 있도록 했다.

접수 과정에서는 글쓰기나 디지털 기기 사용이 어려운 참가자를 위해 구술작가 지원이 제공된다. 신청은 방문, 우편, 이메일 등으로 가능하다.

선발은 예선과 본선으로 나뉜다. 예선에서는 삶의 이야기를 담은 에세이 비중이 크게 반영되며, 지역사회 기여도와 활동성 등을 종합 평가해 본선 진출자를 가린다. 본선에서는 현장 심사를 중심으로 최종 순위를 결정한다.

시상 규모도 확대됐다. 대상 수상자에게는 500만 원이 수여되며, 금·은·동상과 특별상 등도 마련됐다. 추천 기관에 포상금을 지급하는 방식도 도입됐다.

남원시는 이번 대회를 통해 시니어들의 사회 참여 기회를 넓히고, 다양한 삶의 이야기를 공유하는 자리가 될 것으로 보고 있다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “호르무즈 방어 나서라” 압박… 日, ‘원유·SMR 투자’로 화답 속 ‘진주만’ 발언 파장

석유공사, 서·남해 1000㎢ 탐사 나선다…중·일 인접 해역 변수 부상

네타냐후 “이란 완전 무력화” 승리 선언… 美와 ‘전쟁 목표 충돌’ 속 유가 장중 119달러

李대통령 “조폭연루설로 사람 매장…그알·국힘 사과해야”

“기존 배관에 수소 섞어 보낸다“…가스공사, 수소 20% 혼입 성공

장경태, 민주당 탈당 선언…“결백 입증하고 돌아오겠다”

청문회 약속 지켜…쿠팡 로저스 대표, 밤새 ‘새벽배송’ 현장 동행

지금 뜨는 뉴스

펄어비스, 야심작 ‘붉은사막’ 출격…‘脫 MMORPG’ 노린다

중국차 누가 사냐더니…‘가성비’ BYD, 누적 판매수 무려

“아미 환영” “연차 강요 분통”…BTS 컴백 광화문 온도차

전화 400통 “공포”…김선태 충추맨 퇴직 후 밝힌 심경

넷플릭스도 나섰다…BTS 광화문 공연에 노하우 총결집