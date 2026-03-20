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충남대, 과학기술 혁신 선도 기초연구비 564억 확보

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최정현 기자

승인 : 2026. 03. 20. 11:07

핵심·신진 연구자 지원 사업에 총 95개 선정...역대 최고
김정겸 총장 "차세대 연구인재 양성에 대학능력 집중"
충남대 전경
충남대 전경/충남대
충남대학교가 국가 과학기술 혁신 선도 대학으로서 입지를 굳히고 있다. 특히 '과학기술분야 기초연구사업'에서 역대 최고 규모의 연구비를 확보했다.

20일 충남대에 따르면, 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 최근 '2026년도 기초연구사업' 선정 결과를 발표한 가운데 충남대는 △핵심연구 52개 과제(337억4000만원) △신진연구 38개 과제(197억7000만원) △세종과학펠로우십(국내트랙) 5개 과제(29억원) 등 총 95개 과제, 약 564억원 규모의 연구비를 유치했다.

지난 2025년 대학정보공시에서 전임교원 1인당 SCI급 논문게재 실적과 교외연구비 수주액 순위가 거점국립대 1위에 오른 데 이어, 2026년 기초연구사업에서도 대거 선정되기도 했다.

이번에 선정된 과제를 보면, 우수한 기초연구 능력을 배양하고 리더 연구자로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 '핵심연구 사업'에서 유형B 27개 과제(238억 2000 원), 유형A 25개 과제(99억2000만원)가 선정됐다.

또, 연구 경력 초기 단계의 신진 연구자를 지원하는 '신진연구 사업'에서 유형B 26개 과제(165억 6000만원), 유형A 12개 과제(32억1000만원)를 확보해 차세대 연구자의 성장 발판을 마련했다.

이와 함께, 박사후연구원 등 젊은 과학자가 원하는 연구를 수행할 수 있도록 지원하는 '세종과학펠로우십 사업'에서는 국내트랙 5개 과제(29억원)가 선정돼 연구자 중심의 환경을 조성했다.

김정겸 총장은 "앞으로도 연구자가 자유롭게 도전할 수 있는 환경을 조성함은 물론, 대학원생을 포함한 차세대 연구인재 양성에 힘쓸 것"이라면서 "이를 통해 급변하는 사회 변화에 능동적으로 대응하는 '사회수요기반 교육·연구 혁신 체계'를 완성하겠다"고 강조했다.
최정현 기자

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