김동연 “중동전쟁에도 민생경제 불씨는 꺼지지 않아아”…경기도 ‘통큰세일’로 지역경제 살린다

70억 투입, 500여개 상권, 8만여개 점포 참여 소비자의 편의 강화

김 지사, 중동정세 불안정에도 민생경제 불씨는 꺼지지 않을 것

김동연 통큰세일 0 김동연 도지사는 20일 수원 남문시장 일대에서 열린 '2026년 상반기 경기 살리기 통큰세일'개막식에서 중동전쟁으로 민생경제의 불씨만은 꺼지지 않게 살려야 한다는 것이 경기도의 의지라고 말했다. /경기도

김동연 경기도지사가 20일 "중동전쟁에도 민생경제의 불씨만은 꺼지지 않게 살려야 한다는 것이 경기도의 의지"라고 민생의 활기가 불어오길 기대했다.김 지사는 20일 수원 남문시장에서 열린 '2026년 상반기 경기 살리기 통큰세일' 개막식에 참석해 축사했다. 김 지사는 "지난해 겨울에 한 해 동안 도민들이 가장 좋아하고 원하는 정책을 뽑아서 상을 주는 정책페스타를 했는데, 페스타에서 1등한 정책이 통큰세일이다. 그만큼 피부에 와닿을 정도로 좋아하는 정책"이라고 말했다.'통큰세일'은 전통시장과 골목상권을 살리기 위한 경기도의 대표 민생경제 사업으로 오는 29일까지 10일 동안 진행된다. 상반기 통큰세일은 70억 원이 투입되는데, 이번 행사에는 기존 행사보다 확대된 500여 개의 상권, 8만여개 점포가 참여해 소비자의 편의가 크게 강화됐다. 지난해 상반기에는 68억 원을 지원해 396개 상권이 참여했었다.통큰세일은 지역화폐 결제 시 건당 최대 20%, 하루 최대 3만 원, 행사 전체 기간 중 최대 12만 원까지 자동으로 페이백을 지급한다. 지급된 페이백은 5월 31일까지 사용 가능하다.행사 기간 동안 공공배달앱 할인도 동시에 진행된다. '배달특급' '땡겨요' '먹깨비' 3개 플랫폼에서 2만 원 이상 주문 시 5000원 할인쿠폰을 지급한다.김 지사는 "중동전쟁으로 민생경제의 불씨만은 꺼지지 않게 살려야 한다는 것이 경기도의 의지"라며 "경기살리기 통큰세일이 1423만 경기도민의 일상과 민생에 활기를 넣어주길 기대한다"고 했다.