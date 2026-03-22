“우리 아이 밥걱정 뚝”…서울시, 어린이집 대체조리원 인건비 지원

대체조리원 '파견' 이어 '인건비 지원' 신설
파견 신청 후 지원 어려운 경우 인건비 신청 가능
서울시는 올해 256억원을 투입해 '어린이집 대체교사·대체조리원 지원사업'을 추진한다고 22일 밝혔다. 특히 올해부터는 대체조리원 인건비 지원을 새롭게 도입해 현장 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
그동안 어린이집 조리원은 대체인력 파견과 인건비 지원을 모두 받을 수 있는 보육교사와 달리 대체조리원 파견 지원만 이뤄졌다. 이로 인해 파견 일정이 맞지 않거나 별도 조리원이 없는 경우 원장이 직접 급식을 준비해야 하는 등 사각지대가 존재했다.
시는 대체인력 파견과 인건비를 동시에 지원함으로써 조리원이 없는 소규모 어린이집을 비롯한 보육현장에서의 보육공백은 최소화하고, 교직원에게는 휴식 기회를 보장할 수 있을 것으로 기대했다. 신청은 봉육통합정보시스템과 서울시보육포털에서 가능하다. 마채숙 시 여성가족실장은 "보육교직원이 안심하고 쉴 수 있는 환경이 아이들을 위한 더 나은 보육환경으로 이어진다"며 "앞으로도 현장 밀착형 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.