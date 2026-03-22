[포토] ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 시민들과 함께 걷는 오세훈 시장

오세훈 시장, 쉬엄쉬엄 모닝 참석5 0 오세훈 서울시장이 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참석해 시민들과 인사를 나누고 있다. /정재훈 기자

오세훈 시장, 쉬엄쉬엄 모닝 참석1 0 오세훈 서울시장이 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참석해 시민들과 함께 걷고 있다.

오세훈 시장, 쉬엄쉬엄 모닝 참석1 0 오세훈 서울시장이 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참석해 시민들과 인사를 나누고 있다.

오세훈 시장, 쉬엄쉬엄 모닝 참석3 0 오세훈 서울시장이 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참석해 시민들과 인사를 나누고 있다.

오세훈 시장, 쉬엄쉬엄 모닝 참석1 0 오세훈 서울시장이 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참석해 행사를 점검하고 있다.

오세훈 시장, 쉬엄쉬엄 모닝 참석4 0 오세훈 서울시장이 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참석해 시민들과 함께 걷고 있다.

오세훈 시장, 쉬엄쉬엄 모닝 참석6 0 오세훈 서울시장이 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참석해 시민들과 인사를 나누고 있다.

오세훈 서울시장이 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참석해 시민들과 함께 걷고 있다. '쉬엄쉬엄 모닝'은 도심 도로 공간을 시민들에게 개방하는 서울형 생활체육 프로그램으로 유아차나 반련동물과 함께 기록과 경쟁에 대한 부담 없이 자유롭게 걷고 운동할 수 있는 행사로 마련됐다.