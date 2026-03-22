[포토] 주말 아침 도심 차로 달린다…‘쉬엄쉬엄 모닝’

서울시 쉬엄쉬엄 모닝 0 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 운동을 하고 있다.

서울시 쉬엄쉬엄 모닝 0 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 찾아가는 서울체력장 체험을 하고 있다.

서울시 쉬엄쉬엄 모닝4 0 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 운동을 하고 있다.

서울시 쉬엄쉬엄 모닝2 0 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 운동을 하고 있다.

서울시 쉬엄쉬엄 모닝6 0 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 운동을 하고 있다. '

서울시 쉬엄쉬엄 모닝1 0 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 운동을 하고 있다.

서울시 쉬엄쉬엄 모닝5 0 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 운동을 하고 있다.

서울시 쉬엄쉬엄 모닝3 0 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 찾아가는 서울체력장 체험을 하고 있다.

서울시 쉬엄쉬엄 모닝1 0 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 찾아가는 서울체력장 체험을 하고 있다.

서울시 쉬엄쉬엄 모닝2 0 22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 찾아가는 서울체력장 체험을 하고 있다.

22일 서울 영등포구 여의대로와 마포대교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝'에 참가한 시민들이 운동을 하고 있다. '쉬엄쉬엄 모닝'은 도심 도로 공간을 시민들에게 개방하는 서울형 생활체육 프로그램으로 유아차나 반련동물과 함께 기록과 경쟁에 대한 부담 없이 자유롭게 걷고 운동할 수 있는 행사로 마련됐다.