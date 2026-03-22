“실개천에서 산책하며 힐링해요”…안동시, 걷고 머무는 물길 조성

생활밀착형 친수공간으로 탈바꿈…기존 구간 확장, 편의시설 보강

0322 안동시 실개천 활용해 ‘걷고 머무는 물길’ 조성 (2) 0 안동시민들이 낙동강변에 조성된 친수공간인 실개천에서 산책을 즐기고 있다./안동시

경북 안동시가 시민 체감형 수변공간으로 자리 잡은 실개천을 올해 '걷고 머무는 물길'로 발전시킨다.안동시는 도심 내 하천과 유휴공간을 활용해 자연형 물길과 산책로, 휴식공간을 조성하는 생활밀착형 도시환경 개선 사업을 통해 실개천을 새롭게 변모시킬 예정이라고 22일 밝혔다.안동시에 따르면 이번 사업은 시민이 일상에서 자연을 가까이 느낄 수 있는 친수공간 조성에 중점을 두고 있다.앞서 안동시는 지난해 총 연장 800m 가운데 400m 구간에 실개천을 조성했다. 완만한 수로와 자연형 호안, 보행로와 경관시설 등을 갖춰 안전성과 친환경성을 동시에 확보하며 가족 단위 이용객이 크게 증가하는 등 도심 속 새로운 휴식공간으로 자리잡았다는 게 안동시 측의 설명이다.안동시는 올해 실개천 연계 구간 확대, 녹지 및 휴식공간 확충, 야간 경관 및 안전시설 보강 등을 추진하고 지역 특성을 반영한 테마형 공간 조성도 함께 추진한다. 또 유지관리와 수량 확보 등 기존 사업 추진 과정에서 나타난 과제를 보완해 보다 안정적인 운영 기반을 마련할 방침이다.이종윤 시 체육진흥과장은 "실개천은 시민이 일상에서 즐겨 찾는 대표적인 수변공간으로 이용 편의와 공간의 질을 높이고 문화·여가·관광 기능이 결합된 복합 수변공간으로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.