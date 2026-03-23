김한종 장성군수 등 예비후보 3인 ‘특혜 의혹’ 규탄·공정경선 촉구

"권리당원 요건 부적격 후보 심사 통과 근거 명확히 밝혀라"

장성군수 예비후보 자격심사 논란…중앙당 즉시 재심 요구

장성군 0 6.3 지방선거에 출마한 박노원 전 청와대 행정관(왼쪽부터), 김한종 장성군수, 유성수 전 전남도의원이 23일 전남도의회 브리핑룸에서 전남도당과 중앙당의 불투명한 예비후보 자격심사 과정을 규탄하면서 공동 성명서를 발표하고 있다. /신동준 기자

더불어민주당 장성군수 선거에 나선 김한종 장성군수, 박노원 전 청와대 행정관, 유성수 전 전남도의회 의원 예비후보 3인이 23일 전남도의회에서 전남도당과 중앙당의 불투명한 예비후보 자격심사 과정을 규탄하며 공동 성명서를 발표했다.이들 3인 후보는 성명서를 통해 "현재 장성군수 예비후보 자격심사를 둘러싸고 형평성 논란과 특정 후보에 대한 특혜 의혹이 짙어지고 있다"며 "당규에 명시된 권리당원 요건을 충족하지 못한 후보가 어떻게 심사를 통과했는지 그 근거를 명확히 밝히라"고 강력히 요구했다.이들은 예외 의결 사유 공개 촉구 후보들은 당규 제10조 제5절 제3장 제27조를 근거로 "예비후보 자격은 신청일 현재 권리당원이어야 하며 입당 시기와 당비 납부 요건을 충족해야 함이 원칙"임을 강조했다.하지만 전남도당이 특정 후보에 대해 '최고위원회 예외 의결'이라는 명분으로 자격을 부여하면서도, 그 구체적인 사유와 과정을 함구하고 있다는 점을 문제 삼았다.아울러 "왜 어떤 후보에게는 엄격한 잣대를 대고, 왜 특정 후보에게만 예외가 적용되느냐"고 반문하며 "기준이 흔들리는 공천은 당원과 군민의 신뢰를 얻을 수 없다"고 지적했다.특히 3인 후보는지난 3월 초 정청래 당 대표가 선포한 '4無 공천개혁(억울한 컷오프·부적격자·낙하산·부정부패 없음)' 원칙을 언급했다.무엇보다도 "이번 자격심사 과정은 당 대표가 공언한 공천 원칙에 정면으로 위배되는 행위"라며, "중앙당 차원의 전면적인 재검토와 재심 절차를 즉각 실시할 것"을 요구했다.이날 성명서에서 3인 후보는 △최고위 예외 의결 사유 및 당규상 근거 공개 △해당 후보의 권리당원 요건 충족 여부 투명 공개 △중앙당 차원의 재심 실시 △전남도당의 의사결정 과정 상세 공개 △재발 방지 대책 마련 △당 지도부의 공식 입장 발표 등 6가지 요구사항을 공식 전달했다.후보들은 끝으로 "우리는 특정인을 공격하려는 것이 아니라, 무너진 공정의 기준을 바로 세우기 위해 이 자리에 섰다"며 "전남도당과 중앙당은 더 이상 침묵하지 말고 책임 있는 해명과 대책을 즉각 내놓아야 한다"고 강조했다.한편 이번 3인 후보의 공동 행보는 향후 장성군수 경선 과정에서 당내 민주주의와 공정성 확보를 위한 강력한 연대 투쟁으로 이어질 전망이다.