이진숙, 24일 당사 앞 기자회견…주호영은 가처분 예고

주호영 법적 대응에 이진숙 여론전…'깜짝 컷오프' 파장 일파만파

지도부 “공관위 존중” 선 긋기…무소속 출마·보궐선거 시나리오까지

이진숙 측 "지역민과 청년들 동행…제고까지 계속 요구"

국회박물관에서 열린 국민의힘 중앙차세대여성위...<YONHAP NO-4752> 0 장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회박물관에서 열린 당 중앙차세대여성위원회 발대식에 참석해 퍼포먼스를 하고 있다. 장 대표 오른쪽은 당 중앙여성위원장인 서명옥 의원. /연합

대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제) 통보를 받은 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장이 연이틀 거센 반발을 이어가고 있다. 주 부의장은 공천 배제 효력정지 가처분 신청 등 법적 대응을, 이 전 방통위원장은 중앙당사에서 제고 촉구 기자회견을 열기로 했다.23일 정치권에 따르면 주 부의장은 '장동혁 사퇴' 카드를 꺼내들며 탈당 후 무소속 출마 가능성까지 시사하는 등 강경 대응에 나섰다. 이번 공천관리위원회의 결정도 결국 당 대표인 장동혁 대표의 책임이라는 입장이다. 주 부의장은 이날 자신의 페이스북에서 "원칙 없는 공천을 방치하는 대표라면, 자기 입으로 한 약속조차 지키지 못하는 대표라면 그 직을 내려놓는 것이 마땅하다"며 "장 대표의 즉각적인 시정조치와 분명한 책임 표명을 강력하게 촉구한다"고 말했다.주 부의장은 "더욱 심각한 것은 장 대표의 습관성 책임 회피"라며 "이 위원장 등 뒤에 숨지 말고 즉시 시정 조치에 나서야 한다"며 장 대표에게 책임을 전가했다. 컷오프 발표 직후인 지난 22일에는 입장문을 내고 불복을 선언하며, 가처분 신청을 예고하는 동시에 공관위 결정의 재검토를 요구했다. 공관위에 대한 비판을 넘어 당 대표 사퇴까지 거론한 것은 단순 반발을 넘어 지도부를 겨냥한 정치적 공세로 해석된다.이 같은 강경 대응이 이어지면서 당 안팎에서는 향후 행보를 둘러싼 다양한 시나리오도 거론된다. 특히 주 부의장이 탈당해 무소속으로 대구시장에 출마할 경우, 그의 지역구인 대구 수성갑에서 보궐선거가 열리게 되는 만큼 정치 지형에도 변화가 불가피하다. 이 과정에서 한동훈 전 대표가 해당 보궐선거에 무소속으로 출마하는, 이른바 '주호영-한동훈 연대' 가능성까지 제기됐다.이 전 방통위원장은 내일(24일) 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고 공관위를 향해 결정 제고를 촉구할 예정이다. 주 부의장의 법적 대응과는 다르게 공개 기자회견을 통한 여론전 전략을 취한 것으로 해석된다.이 전 방통위원장 측은 이날 밤 본지와의 통화에서 "내일(24일) 12시 당사 앞에서 기자회견을 할 것"이라며 "선언문은 지금 작업 중에 있다. 위원장님 포함 지역민들과 청년들이 동행할 것, (규모는)버스 한 대 정도"라고 말했다.이어 "(참석자들이)대규모로 가려고 하시는데 집회 신고가 안 돼 있기 때문에 문제가 생길 것 같아 기자회견 식으로 개별적으로 할 수밖에 없는 상황"이라고 부연했다. 대규모 집회 대신 기자회견을 택한 것은 절차적 부담을 줄이면서도 과도한 충돌을 피하고 메시지를 전달하려는 신중한 대응으로 해석된다.아울러 "대구시장 공천 제고를 해주실 때까지 계속 요구하고 향후 대응은 공관위 입장을 지켜보며 결정하겠다"며 대구 지역 보궐선거 가능성에는 거듭 선을 그었다.이 가운데 장 대표는 "존중한다. 지방선거 승리를 위해선 생각이 다를지라도 생각을 좁히고, 당을 위해 필요한 희생이 있다면 서로 희생할 때"라며 사실상 컷오프 재논의 가능성에 선을 그었다. 이는 장 대표가 이 위원장에게 공천 전권을 위임한 만큼 더이상의 개입은 하지 않겠다는 의지를 내비친 것으로 풀이된다.지도부가 공관위 결정을 수용하는 쪽으로 가닥을 잡으면서 단기적으로는 '내부 충돌'은 봉합되는 모양새다. 다만 컷오프 당사자들의 반발이 이어질 경우 갈등의 불씨는 여전히 남아 있다는 평가가 나온다.