“올 여름 폭우·태풍 걱정 마세요”…군포시, 신속 대응체계 구축

하은호군포시장_호우현장점검 0 하은호 군포시장(오른쪽 두번째)이 지난 2024년 7월 2일 산본1동 호우 취약지역을 시청 관계자들과 함께 점검하고 있다. /군포시

경기 군포시는 기후변화로 빈번해지는 폭우, 태풍 등으로부터 시민 생명과 재산을 보호하기 위한 여름철 자연재난 대책기간을 5월 15일부터 10월 15일까지 5개월간 운영한다.군포시는 인명피해 최소화와 선제적 대응 중심의 '여름철 자연재난 종합대책'을 수립하고 본격 추진에 나선다고 24일 밝혔다.우선 군포시는 부시장을 중심으로 한 상황 직보 체계를 구축해 재난이 발생했을 경우 신속한 상황 공유와 대응이 가능하도록 했다. 또한 사회관계망서비스(SNS) 단체 대화방 등을 활용한 실시간 상황 보고 체계를 강화해 현장 대응력을 높인다는 계획이다. 아울러 기상특보 해제 이후에도 피해 상황에 따라 재난안전대책본부를 연장 운영해 피해 수습과 복구까지 빈틈없는 대응을 이어갈 방침이다.다음달 10일까지 인명피해 우려지역을 확대 지정해 집중 점검을 실시한다는 계획도 대책에 담겼다. 기존 피해 발생 지역뿐만 아니라 주민 추천지역까지 포함해 위험요소를 사전에 발굴하고 관리할 예정이다.취약계층 보호를 위한 대책도 강화된다. 우선대피대상자와 주민대피지원단을 1대1로 매칭해 재난이 발생했을 때 신속한 대피가 이뤄질 수 있도록 지원체계를 구축한다는 게 핵심 골자다. 다음달 8일 주민대피지원단을 대상으로 활동 방법 교육을 실시해 현장 대응 역량을 강화할 계획이다.하은호 시장은 "선제적인 점검과 철저한 대비로 시민 피해를 최소화하겠다"며 "재난 대응 행동요령을 적극 홍보해 시민들이 충분히 숙지할 수 있도록 하겠다"고 말했다.