“BTS 공연도 참여했다”…서울시, ‘행사폐기물 제로화’ 추진

시, 행사폐기물 관련 표준 조례안 배포

시·산하기관 1000명 이상 행사 일회용품 금지

2. 행사장 다회용기 수거함 및 분리배출 사진 0 서울 시내 한 축제 현장에 설치된 분리배출함 /서울시

서울시가 봄철 대규모 축제와 행사 집중 시기를 맞아 '행사폐기물 다이어트'에 돌입한다.시는 '행사 폐기물 제로화'를 목표로 25개 자치구에 표준 조례안을 배포하고 감량 체계 구축에 나선다고 24일 밝혔다.조례안은 행사 전 폐기물 감량 계획 수립을 의무화했다. 재활용 기능 제품 사용부터 분리수거, 감량 평가 계획까지 전 과정을 관리하도록 했다. 시는 지난 2024년 9월 조례 개정을 통해 하루 1000명 이상 참여하는 시·산하기관 주관 행사에 대해 일회용품 사용 금지 등을 의무화했고, 2022~2025년 다회용기 지원으로 약 126톤의 폐기물을 감량했다.특히 지난 21일 열린 방탄소년단 컴백 공연에서도 분리배출함 확대 설치와 전광판 쓰레기 배출 안내, 폐현수막 업사이클링, 무대 철거물 재사용 등을 유도했다. 시는 행사폐기물 감량 실적을 자치구 성과평가와 연계해 서울시와 자치구 우수 행사를 선정해 다음 연도 다회용기 지원 등 인센티브를 제공함으로써 공공기관의 적극적인 참여를 이끌어 낼 계획이다.권민 시 기후환경본부장은 "서울 전역의 축제가 환경을 생각하는 친환경 문화로 정착되길 기대한다"며 "자치구와 긴밀히 협력해 서울을 세계적인 자원순환 도시로 만들어 나가겠다"고 말했다.