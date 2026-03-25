삼성전자, MCE 2026서 8개 우수상 수상…유럽 시장서 경쟁력 입증

삼성전자, MCE 2026 어워드 수상 (1) 0 24~27일 이탈리아 밀라노에서 열린 MCE 2026에서 삼성전자 직원이 참석자들에게 수상 제품의 특장점을 소개하고 있다./삼성전자

삼성전자가 유럽 최대 냉난방공조(HVAC) 전시회에서 우수상 8개를 수상하며 기술력을 입증했다. 가정용부터 상업용까지 아우르는 공조 라인업을 통해 유럽 시장에서 경쟁력을 갖췄다는 평가다.24일(현지시간) 삼성전자는 이날부터 오는 27일까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 MCE2026에서 우수상 8개를 수상했다고 밝혔다. MCE는 전시기간 중 업계 혁신을 이끈 제품을 대상으로 혁신성, 에너지효율 등 여러 항목을 평가해 시상식을 연다.삼성전자는 가정용 무풍 에어컨부터 고효율 히트펌프, 상업용 시스템 에어컨 등으로 구성된 폭넓은 라인업에서 수상했다. 먼저 사용자의 생활 패턴과 공간 환경에 맞춰 특화된 기류를 선택할 수 있는 2026년형 'AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 가정용 에어컨이 2개의 우수상을 수상했다. 사용자의 위치와 활동량을 모션 레이더가 감지해 관리해주는 기능의 혁신성을 인정받았다.화석연료 보일러를 대체할 기술로 주목받는 히트펌프 냉난방시스템 'EHS' 라인업에서는 'EHS 올인원'과 'EHS 캐스케이드 컨트롤러(EHS Cascade Controller)'가 수상했다.'EHS 올인원'은 물과 공기를 동시에 활용해 냉난방과 온수까지 제공하는 히트펌프 시스템이다. 냉방 과정에서 발생하는 폐열로 물을 데우는 '열 회수' 기능을 통해 에너지 효율을 최대 2배 이상 높였으며, 영하 25℃에도 난방이 가능하도록 설계돼 다양한 기후 환경에서 사용할 수 있다. 또 기존 냉매 대비 지구온난화지수(GWP)가 68% 낮은 냉매를 적용했다.'EHS 캐스케이드 컨트롤러'는 히트펌프 시스템의 효율을 극대화하는 통합 제어 솔루션이다. 최대 8대의 히트펌프가 동시에 작동하는 환경에서도 실시간 부하에 따라 필요한 대수만 정밀하게 가동해 불필요한 에너지 낭비를 방지한다는 점을 높게 평가받았다.가정용 EHS 실내기인 'DVM 하이드로 유닛(DVM Hydro unit)'과 '클라이밋 허브(ClimateHub S2 DVM Hydro)'도 함께 수상했다. 두 제품은 실내기에 탑재된 7형 스크린으로 집안 곳곳의 냉난방 기기의 상태를 모니터링하고 간편하게 제어 할 수 있는 것이 특징이다.대형 상업 공간용 고효율 시스템 에어컨 DVM(Digital Variable Multi)' 라인업 에서도 2개 제품이 우수상을 받았다. 시스템 에어컨 실외기인 'DVM S2 R32'와 'DVM S Mini R32'도 기존 냉매 R410A 대비 지구온난화지수(GWP)가 약 68% 낮은 R32 냉매를 적용해 지속가능성 항목에서 높은 점수를 받았다.삼성전자 DA사업부 에어솔루션사업팀 임성택 부사장은 "이번 MCE 어워드 수상은 삼성전자의 공조 기술이 혁신성과 에너지 효율, 지속가능성 모든 면에서 글로벌 최고 수준임을 확인한 성과"라며 "앞으로도 다양한 생활 환경을 더욱 쾌적하고 효율적으로 만들 수 있는 차별화된 공조 솔루션을 지속적으로 선보여 나갈 것"이라고 말했다.