닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

한·중자동차기자협회, 글로벌 e-모빌리티 산업 발전 위해 맞손

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260325010007663

글자크기

닫기

서귀포 김정규 기자

승인 : 2026. 03. 25. 13:49

25일 국제 e-모빌리티 엑스포서 MOU 체결
"글로벌 협력 기반 강화…교류 확대할 것"
KakaoTalk_20260325_134428368
류종은 한국자동차기자협회장(오른쪽), 조몽선 중국자동차기자협회 부비서장(가운데), 김대환 세계e-모빌리티협의회 회장이 25일 제주 신화월드에서 열린 업무협약식에서 협약을 진행하고 있다./김정규 기자
한국자동차기자협회가 중국자동차기자협회, 세계e-모빌리티협의회가 글로벌 e-모빌리티 산업발전과 교류 확대를 위해 손을 맞잡았다.

25일 한국자동차기자협회에 따르면 이날 제주 신화월드에서 체결된 상호 협력 업무협약(MOU)에 따라 각 기관은 무탄소 기술과 친환경 에너지 확산을 위한 정보 교류와 공동활동을 추진한다.

정례 포럼과 비즈니스 네트워킹 행사도 개최해 글로벌 협력 기반을 강화해 나갈 예정이다.

또 국제 e-모빌리티 엑스포의 사전 홍보와 전시·컨퍼런스 대외 홍보에 협력하고 주요 성과와 정보를 공유하고 각 기관이 주최하는 행사에 상호 초청하는 등 실질적인 협력 체계를 구축하기로 했다.

협약 유효기간은 3년이며, 별도 해지 통보가 없다면 자동 연장된다.

류종은 한국자동차기자협회 회장은 "현장의 최일선에서 뛰는 중국 기자들이 생각하는 차 산업과 기술 이야기, 한국 시장에 대한 이야기가 궁금하다"며 "서로 많은 이야기를 나누고 도움이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

조몽선 중국자동차기자협회 부비서장은 "중국과 한국은 물론 글로벌 자동차 산업이 전동화 전환의 중요한 시점에 있는 만큼, 지식 공유와 협력 네트워크 구축이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 협약을 통해 양국 간 교류를 넘어 국제적 협력 플랫폼을 확대해 나가길 기대한다"고 말했다.
김정규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 통제권이 뇌관…트럼프 ‘종전 낙관론’ vs 이란 ‘강경 조건’ 정면 충돌

트럼프 ‘협상 낙관론’ 속 중동 전쟁 확전…미 공수부대 배치 추진·걸프 참전 검토

나경원 ‘법사위원장’ 반환 요구…“차라리 국회 해산해야”

인천국제하프마라톤 달리던 간호사, 심정지 참가자 구해 “주최측 응급 대응 부실”

오픈AI, 인공지능 영상 생성 ‘소라’ 접는다…디즈니와 협력 종료

‘마약왕’ 박왕열 송환…李 “국민 해치는 범죄 끝까지 추적”

‘IP 제왕’ Arm, 35년만에 자체 AI 칩 생산 선언…반도체 판 뒤흔든다

지금 뜨는 뉴스

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다

BYD 돌핀, 시작가 2450만원…가성비로 단점 지운 ‘EV 시티카’

봄이 왔다, 국내 여행 알아본다면 여기로