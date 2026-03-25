한·중자동차기자협회, 글로벌 e-모빌리티 산업 발전 위해 맞손

25일 국제 e-모빌리티 엑스포서 MOU 체결

"글로벌 협력 기반 강화…교류 확대할 것"

KakaoTalk_20260325_134428368 0 류종은 한국자동차기자협회장(오른쪽), 조몽선 중국자동차기자협회 부비서장(가운데), 김대환 세계e-모빌리티협의회 회장이 25일 제주 신화월드에서 열린 업무협약식에서 협약을 진행하고 있다./김정규 기자

한국자동차기자협회가 중국자동차기자협회, 세계e-모빌리티협의회가 글로벌 e-모빌리티 산업발전과 교류 확대를 위해 손을 맞잡았다.25일 한국자동차기자협회에 따르면 이날 제주 신화월드에서 체결된 상호 협력 업무협약(MOU)에 따라 각 기관은 무탄소 기술과 친환경 에너지 확산을 위한 정보 교류와 공동활동을 추진한다.정례 포럼과 비즈니스 네트워킹 행사도 개최해 글로벌 협력 기반을 강화해 나갈 예정이다.또 국제 e-모빌리티 엑스포의 사전 홍보와 전시·컨퍼런스 대외 홍보에 협력하고 주요 성과와 정보를 공유하고 각 기관이 주최하는 행사에 상호 초청하는 등 실질적인 협력 체계를 구축하기로 했다.협약 유효기간은 3년이며, 별도 해지 통보가 없다면 자동 연장된다.류종은 한국자동차기자협회 회장은 "현장의 최일선에서 뛰는 중국 기자들이 생각하는 차 산업과 기술 이야기, 한국 시장에 대한 이야기가 궁금하다"며 "서로 많은 이야기를 나누고 도움이 됐으면 좋겠다"고 말했다.조몽선 중국자동차기자협회 부비서장은 "중국과 한국은 물론 글로벌 자동차 산업이 전동화 전환의 중요한 시점에 있는 만큼, 지식 공유와 협력 네트워크 구축이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 협약을 통해 양국 간 교류를 넘어 국제적 협력 플랫폼을 확대해 나가길 기대한다"고 말했다.