닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

[포토] 서울시, 서울갤러리 서해수호 55용사 추모 공간 운영

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260325010007693

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 25. 14:23

서울갤러리 서해수호 55용사 추모공간
제11회 서해수호의 날을 앞둔 24일 서울시청 서울갤러리에 마련된 서해수호 55용사 추모공간을 찾은 시민들이 추모 메세지를 남기고 있다./정재훈 기자
제11회 서해수호의 날을 앞둔 24일 서울시청 서울갤러리에 마련된 서해수호 55용사 추모공간을 찾은 시민들이 추모 메세지를 남기고 있다. 서울시는 서해수호의 날을 맞아 서해수호 55용사를 기리기 위해 참전용사의 인터뷰 영상 상영과 시민이 추모 메시지를 전할 수 있는 공간을 마련했다. 또한 서울도서관 외벽 꿈새김판에도 서해수호 55용사의 사진과 "군인이면서 누군가의 자식인 서해수호 55용사를 기억합니다"라는 문구를 게시했다.

서울갤러리 서해수호 55용사 추모공간4
제11회 서해수호의 날을 앞둔 24일 서울시청 서울갤러리에 마련된 서해수호 55용사 추모공간을 찾은 시민들이 추모 메세지를 남기고 있다. /정재훈 기자

서울시 기후동행카트 본 사업 시행 관련 기자설
윤종장 서울시 복지실장. /정재훈 기자
윤종장 서울시 복지실장은 "서해수호 55용사를 기리는 추모공간 운영이 국가를 위해 희생한 장병들의 숭고한 정신을 기리는 기회가 되길 바란다"라며 "청년부상제대군인 상담센터 운영 등, 국방의 의무를 수행하다 부상을 입고 제대한 장병들의 지원도 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 전했다.
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 통제권이 뇌관…트럼프 ‘종전 낙관론’ vs 이란 ‘강경 조건’ 정면 충돌

트럼프 ‘협상 낙관론’ 속 중동 전쟁 확전…미 공수부대 배치 추진·걸프 참전 검토

나경원 ‘법사위원장’ 반환 요구…“차라리 국회 해산해야”

인천국제하프마라톤 달리던 간호사, 심정지 참가자 구해 “주최측 응급 대응 부실”

오픈AI, 인공지능 영상 생성 ‘소라’ 접는다…디즈니와 협력 종료

‘마약왕’ 박왕열 송환…李 “국민 해치는 범죄 끝까지 추적”

‘IP 제왕’ Arm, 35년만에 자체 AI 칩 생산 선언…반도체 판 뒤흔든다

지금 뜨는 뉴스

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다

BYD 돌핀, 시작가 2450만원…가성비로 단점 지운 ‘EV 시티카’

봄이 왔다, 국내 여행 알아본다면 여기로