삼성물산, 경북 김천에 국내 첫 신재생에너지 기반 그린수소 시설 지어

태양광 연계 10MW규모 그린수소 생산…연 230톤 만들어

수전해 설비 국산화 기여…글로벌 그린수소 경쟁력 강화

삼성물산 건설부문 김천 그린수소 생산시설 0 삼성물산 건설부문이 경북 김천시에 조성한 오프그리드(Off-grid) 기반 그린수소 생산시설./삼성물산

삼성물산 건설부문이 재생에너지만을 활용하는 오프그리드 방식의 그린수소 생산시설을 국내에서 처음으로 구축했다.오프그리드는 외부 전력이나 가스 공급 없이 자체적으로 에너지를 생산·활용하는 구조를 의미한다.삼성물산은 경북 김천시에 태양광 발전과 연계한 수소 생산 설비를 준공했다고 25일 밝혔다.이날 준공식에는 오세철 삼성물산 건설부문 대표이사를 비롯해 김성환 기후에너지환경부 장관, 송언석 국민의힘 의원, 양금희 경북도 경제부지사, 배낙호 김천시장, 조은희 대구지방환경청장 등이 참석했다.해당 시설은 8.3MW(메가와트) 규모 태양광 발전으로 생산된 전력을 활용해 물을 전기분해하는 방식으로 수소를 생산한다. 설비 용량은 10MW 수준으로, 하루 약 600㎏, 연간 230톤 이상의 수소 생산이 가능하다. 생산된 수소는 지역 내 충전 인프라 등으로 공급될 예정이다.이번 사업은 외부 전력망을 사용하지 않고 재생에너지로 직접 수소를 생산하는 구조를 적용했다는 점이 특징이다. 태양광 발전과 수전해 설비를 결합한 형태로, 향후 유사 사업에 참고가 될 수 있는 사례로 평가된다.삼성물산은 이번 프로젝트에서 발전 설비와 수전해를 포함한 수소 생산·저장 설비 전반에 대해 설계와 조달, 시공을 맡았다. 향후 운영과 유지관리에도 참여할 계획이다.정기석 삼성물산 신재생기술연구소장은 "국내 최초로 오프그리드 기반 그린수소 생산을 실현함으로써 향후 국내외 대규모 그린수소 프로젝트 추진을 위한 기술적 기반을 확보했다"며"앞으로도 친환경 에너지 기술과 사업 역량을 바탕으로 글로벌 그린수소 시장에서 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 했다.