닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

한전KPS ‘청렴 대통합’ 원년 선포…3대 부패 취약분야 선정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260325010007769

글자크기

닫기

정순영 기자

승인 : 2026. 03. 25. 16:23

청렴 최우수 기관 도약 위한 실천 선언
신고제도 신뢰·업무상 절차 등 중점 개선
한전KPS-노사감-청렴-선포식1
25일 전남 나주 한전KPS 본사에서 진행된 '2026년 노·사·감 합동 청렴 대통합의 원년 선포식'에서 김홍연 사장(가운데), 김종일 노조위원장(오른쪽 다섯 번째), 이성규 상임감사(오른쪽 일곱 번째)가 노·사·감 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다./한전KPS
한전KPS가 올해를 노동조합·회사·감사실 공동 청렴 대통합 원년으로 선포했다.

25일 전남 나주 한전KPS 본사에서 열린 '2026년 노·사·감 합동 청렴 대통합의 원년 선포식'에서 김홍연 한전KPS 사장, 이성규 상임감사, 김종일 노조위원장은 조직 전반의 청렴 수준을 획기적으로 제고하기 위한 공동 실천 의지를 공식 선언했다. 청렴과 공정을 조직 운영의 최우선 가치로 재확인하고, 노·사·감이 하나 된 책임 아래 부패 취약 요인을 근본적으로 해소하기 위한 '청렴 대통합'의 출발점이라는 설명이다.

한전KPS는 올해 중점 개선 과제로 신고제도 신뢰 부족, 조직문화 불만, 업무상 절차 위반 등 3대 부패 취약 분야를 선정, 실행 중심의 청렴 정책을 추진한다. 이를 위해 신고자 보호 강화, 공정한 신고 처리 체계 확립, 공정한 인사 기반 조직문화 조성과 현장 중심의 절차 준수 및 관리 체계를 고도화하는 등 전사적 개선 활동을 본격 추진한다.

한전KPS는 이날 선포식을 계기로 청렴을 특정 부서 과제가 아닌, 조직 전반의 핵심 가치로 확산해 나갈 계획이다. 또 3대 부패 취약 분야의 근본적 해소를 위해 내부 신고제도 가시성 강화, 청렴 교육 의무 이수제 도입, 상임감사와 취약계층 간 청렴 소통 다각화 등 정책을 추진해 청렴을 조직 전반에 내재화하고, 공정하고 투명한 공기업의 역할을 제고해 나간다는 방침이다.

김 사장은 "노·사·감이 분리된 역할을 넘어 하나의 책임 주체로 청렴의 기준을 함께 만들과 함께 실행하는 조직으로 전환해야 한다"며 "오늘 선포를 출발점으로 부패 취약 분야를 해소해 최고의 청렴 우수기관으로 도약할 것"이라고 말했다.
정순영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 통제권이 뇌관…트럼프 ‘종전 낙관론’ vs 이란 ‘강경 조건’ 정면 충돌

인천국제하프마라톤 달리던 간호사, 심정지 참가자 구해 “주최측 응급 대응 부실”

李 “KF-21, 방산 4대 강국 도약 발판…담대한 도전 멈추지 않을 것”

나경원 ‘법사위원장’ 반환 요구…“차라리 국회 해산해야”

오픈AI, 인공지능 영상 생성 ‘소라’ 접는다…디즈니와 협력 종료

‘마약왕’ 박왕열 송환…李 “국민 해치는 범죄 끝까지 추적”

‘IP 제왕’ Arm, 35년만에 자체 AI 칩 생산 선언…반도체 판 뒤흔든다

지금 뜨는 뉴스

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다

BYD 돌핀, 시작가 2450만원…가성비로 단점 지운 ‘EV 시티카’

봄이 왔다, 국내 여행 알아본다면 여기로