[기자의눈] 쉬지 못한 노동자, 흔들린 병원…공공의 이름이 흔들린다

이철우 기자 (2) 0 전국부 이철우 기자

부산대학교치과병원에서 드러난 여러 정황이 시민들에게 충격을 주고 있다. 이곳이 사람을 치료하는 공공의료기관인지, 아니면 노동자를 버티게만 하는 조직인지 되묻게 한다.아픈 노동자가 목발을 짚고 출근하고, 수술 뒤에도 충분히 쉬지 못했다는 증언은 병원이 과연 누구를 위해 운영되고 있는지 묻게 만든다. 의사가 발급한 진단서보다 병원 내부 기준이 앞섰다는 지적까지 나온다. 반면 일부 인사는 통상적 절차를 넘어선 듯한 빠른 승진을 거쳤다는 의혹을 받고 있다. 이 장면들이 가리키는 지점은 분명하다. 조직 운영의 공정성과 신뢰가 흔들리고 있다는 점이다.병원 측은 진단서가 아니라 입원 기간 등을 기준으로 병가를 제한해 왔다는 취지로 설명한 바 있다. 그러나 그 결과는 가볍지 않다. 치료가 필요한 노동자들이 연차를 소진하거나 무급휴직으로 내몰렸다면, 이는 단순한 행정 편의의 문제가 아니라 건강권 보장 체계가 제대로 작동했는지 따져봐야 할 사안이다.더 우려스러운 대목은 병원장이 외부 의사와 직접 연락해 치료 기간을 문제 삼았다는 의혹이다. 사실관계 확인이 더 필요하지만, 만약 의료 판단에 조직이 개입하려 한 것이라면 문제의 성격은 훨씬 무거워진다. 의료기관이 존중해야 할 전문적 판단의 경계가 흔들릴 수 있기 때문이다.이번 사안의 핵심은 결국 같은 조직 안에서 서로 다른 기준이 작동했다는 의심이다. 아픈 노동자에게는 버티기를 요구하면서, 특정 인사에게는 이례적으로 빠른 승진의 길이 열렸다면 누구라도 공정성을 의심할 수밖에 없다.인사 문제 역시 그냥 넘길 수준이 아니다. 누군가는 오랜 기간 승진에서 배제됐다는 불만을 제기하고, 또 다른 누군가는 관례를 뛰어넘는 속도로 직급을 올렸다는 의혹을 받는다. 그 과정에 납득할 설명과 일관된 기준이 없다면, 조직 운영 전반에 대한 불신은 커질 수밖에 없다. 공공기관일수록 인사와 복무 기준은 더 투명하고 엄격해야 한다.문제는 이것이 단지 한 병원 내부의 갈등으로 끝나지 않는다는 점이다. 세금으로 운영되는 공공기관에서 노동자의 건강권과 인사 공정성 논란이 동시에 불거졌다면, 이는 곧 공공 시스템의 신뢰 문제로 이어진다. 노동자의 권리가 흔들리고 조직의 신뢰가 무너지면, 결국 그 여파는 환자 안전과 의료 서비스의 질에까지 미칠 수 있다.그런데도 지금 병원에 필요한 것은 소극적인 해명이 아니다. 내부 설명만으로는 의혹을 거두기 어렵다. 이제는 외부의 객관적 검증이 필요하다. 교육부는 특별감사 착수 여부를 검토해야 하고, 고용노동부 역시 특별근로감독을 통해 위법 여부와 제도 운영의 적정성을 면밀히 살펴야 한다.다시 묻게 된다. 아픈 노동자가 충분히 쉬지 못하고, 인사 기준의 공정성에 의문이 제기되는 조직을 과연 정상적인 공공병원이라 부를 수 있는가. 지금 필요한 것은 두루뭉술한 개선 약속이 아니다. 전면적인 검증과 명확한 책임 규명이다.