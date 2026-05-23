뉴욕증시, 이란 휴전 기대에 상승…다우 또 최고치

국채금리 안정·기업 실적 호조…S&P500 8주 연속 상승

미국 뉴욕증권거래소 0 22일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)의 전경. /연합뉴스

뉴욕증시 3대 지수가 미국과 이란 간 휴전 협상 기대감 속에 일제히 상승 마감했다. 미 국채 금리 안정과 주요 기업들의 호실적도 투자심리를 지지했다.22일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 우량주 중심의 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 294.04포인트(0.58%) 오른 5만579.70에 거래를 마쳤다. 다우지수는 이틀 연속 사상 최고치를 경신했다.스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일보다 27.75포인트(0.37%) 상승한 7473.47에, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 50.87포인트(0.19%) 오른 2만6343.97에 각각 마감했다. 특히 S&P500지수는 금요일 종가 기준 8주 연속 상승세를 이어가며 2023년 12월 이후 가장 긴 주간 상승 랠리를 기록했다.이날 시장은 미국과 이란 간 협상 진전 가능성에 주목했다. 카타르와 파키스탄의 중재 움직임이 이어지며 지정학적 긴장 완화 기대가 커졌다.마코 루비오 미국 국무부 장관도 이란과의 협상에서 "약간의 진전"이 있었다고 언급했다. 다만 루비오 장관은 합의를 위해서는 이란의 고농축 우라늄 문제가 해결돼야 한다고 밝혔다.이후 이란 외무부 대변인이 양측 간 견해차가 여전히 크다는 입장을 내놓았지만, 시장은 휴전 가능성과 호르무즈 해협 재개방 가능성에 더 무게를 두는 분위기였다.중동 리스크가 다소 완화되면서 채권시장 불안도 진정되는 모습을 보였다. 로이터통신에 따르면 미국 10년 만기 국채 금리는 전 거래일보다 0.026%포인트 하락한 4.558%를 기록했다. 30년 만기 국채 금리도 5.06% 수준까지 떨어졌다.국제유가는 장중 큰 변동성을 보인 끝에 소폭 상승 마감했다. 7월 인도분 브렌트유 선물은 전 거래일보다 0.94% 오른 배럴당 103.54달러에, 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 0.26% 상승한 96.60달러에 거래를 마쳤다. 다만 주간 기준으로는 브렌트유와 WTI 모두 하락세를 나타냈다.업종별로는 헬스케어와 유틸리티, 산업재, 기술주 등 대부분 업종이 상승했다. 반도체주 가운데서는 퀄컴이 11.60% 급등하며 강세를 주도했고, 엔비디아는 차익 실현 매물 영향으로 1.90% 하락했다.기업별로는 레노버가 시장 예상치를 웃도는 분기 매출 증가율을 발표한 가운데 델 테크놀로지스가 17% 급등하며 사상 최고치를 기록했다. HP도 15% 상승했다.