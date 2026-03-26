이상일 용인시장 “반도체산단 계획, 정부가 책임지고 실행해야”

이상일 용인특례시장이 '용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지'와 '용인반도체클러스터 일반산업단지' 조성 계획에 대한 정부의 명확한 입장 표명을 촉구하고 나섰다.
26일 용인시에 따르면 이 시장은 전날 시청 비전홀에서 열린 '2026년 제2회 반도체산업 경쟁력강화위원회'에 참석해 "국가산단 조성과 관련해 전력·용수 등 기반 계획이 이미 마련돼 있음에도 전력 관련 2단계 계획을 주무장관이 서명하지 않고 있는 것은 매우 개탄스러운 일"이라며 "현 정부의 실행 의지를 의심하게 만들고 있다"고 각을 세웠다.
이날 회의에는 이 시장과 위원회 위원, 시 관련부서 공직자 등 40여명이 참석했다. 이 자리에서 이 시장은 "용인 반도체 프로젝트는 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우하는 국가 전략산업"이라며 "정부가 용인 국가산단과 일반산단을 반도체 부문 국가첨단전략산업 특화단지로 지정한 만큼, 이 계획대로 한 치의 차질도 없이 사업을 추진해야 한다"고 목소리를 높였다.
이어 그는 "반도체 관련 기업들은 용인 산단 지방이전론이 가라앉지 않고 계속됨에 따라 상당한 위기의식을 느끼고 있다"며 "위원회가 용인과 나라를 위해 반도체 프로젝트가 잘 진행되도록 공을 들인 것들이 물거품이 되지 않도록 힘과 지혜를 모아 달라"고 당부했다.
한편 이날 회의에서 위원회는 반도체산단 진행 상황과 발전 방안을 논의하고, '2025년 반도체산업 육성 및 지원 시행계획' 수정 검토 등 다양한 안건에 대해 심도있게 논의했다. 앞서 용인시는 지난 2023년 2월 반도체산업 생태계 구축과 지원·발전 방안을 효율적으로 수립하고 실행하기 위한 위원회 운영을 시작했다.