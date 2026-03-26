인천시, 이송부터 치료까지 ‘지연 없는 응급의료 체계’ 전면 가동

8대 전략·14개 과제 추진…‘인천 응급맵’ 고도화

noname01 0 인천 응급맵(I-MAP) 관리시스템 화면/인천시

인천시가 이른바 '응급실 뺑뺑이' 없는 도시를 만들기 위해 팔을 걷어붙였다.인천시는 전국 최초로 도입된 '인천 응급맵(I-MAP)'을 고도화하고 8대 전략을 수립하는 등, 응급환자가 골든타임 내에 최적의 치료를 받을 수 있도록 하는 2026년도 응급의료 시행계획을 확정했다고 26일 밝혔다.이번 계획은 '응급의료에 관한 법률'과 '인천시 응급의료지원에 관한 조례'에 근거해 마련됐다.현장 이송부터 병원 치료, 재난 대응까지 단계별 대응 흐름을 촘촘히 이어'지연 없는 응급의료'를 구현하는 데 방점이 찍혀 있다.세부적으로는 △중증응급환자 이송·수용체계 개선과 신속 이송체계 강화 △응급의료 취약지 지원 및 개선확대 △중증응급환자 치료 연계 강화 △지역 응급의료 거버넌스 구축 및 운영 강화 △골든타임 확보를 위한 심폐소생술 교육 확대 등 지역사회 심정지 대응 강화 △재난 대응 전문화 및 실전 훈련 강화 △감염병 및 재난 대응 협력체계 구축 등 8대 전략, 14개 과제로 구성됐다.특히 시는 부서 간 협업은 물론, 지역 내 응급의료기관과 소방·경찰 등 유관기관 간 연계를 한층 강화한다.현장에서 병원으로 이어지는 대응 과정에서 생길 수 있는 공백을 최소화하고, 응급상황 발생 시 즉각적인 대응이 이뤄질 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.이미 가동 중인'인천 응급맵(I-MAP)'도 한 단계 끌어올린다. 지난해 12월 전국 최초로 도입된 이 시스템은 응급환자 이송 지연이나 수용 곤란 사례를 유형별로 분류하고, 이를 바탕으로 환자 이송 흐름을 시각화하는 기능을 갖추고 있다.부적정 이송 수용 의심사례를 조정 필요, 잠재적 개선 가능, 수용 곤란 사례 3단계로 분류하여 기존 사례 분석을 통해 보다 합리적인 이송·수용 결정을 지원하는 것이 핵심이다.시는 이 데이터를 토대로 유관기관과 지속적으로 협의해 이송·수용 기준을 보완해 나갈 계획이다.시는 이러한 시스템을 기반으로'응급환자 뺑뺑이'없는 도시 구현에 속도를 내고 있다.실제로 관련 정책은'골든타임 확보'와'이송 지연 최소화'라는 두 가지 목표를 중심으로 현장에 안착해가고 있으며, 올해는 보다 정교한 대응체계를 통해 성과를 확장해 나간다는 구상이다.신병철 시 보건복지국장은 "응급의료는 결국 시간과 연결의 문제"라며 "이번 시행계획을 통해 위급한 상황에서 누구나 제때 치료받을 수 있는 환경을 만드는 데 집중하겠다"고 말했다.