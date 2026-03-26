HD건설기계 ‘통합 첫 주총’…문재영號 시너지·엔진 확대 시동

26일 판교 글로벌R&D센터서 정기주총 개최

문재영 체제 공식 출범…성장축 ‘엔진·AI’ 확대

clip20260326103504 0 HD건설기계가 26일 경기도 성남시 HD현대 글로벌R&D센터에서 정기주주총회를 개최하고 있다. /김한슬 기자

clip20260326134038 0 문재영 HD건설기계 대표이사 사장. /HD건설기계

clip20260326103654 0 최철곤 전 HD현대건설기계 대표이사가 26일 경기도 성남시 HD현대 글로벌R&D센터에서 열린 HD건설기계 정기주주총회를 주재하고 있다. /김한슬 기자

HD건설기계가 통합 법인 출범 이후 첫 정기 주주총회를 열고 성장 전략을 제시했다. 신임 문재영 대표이사 사장 체제는 영업력 강화, 엔진 사업 및 인공지능(AI) 확대에 속도를 낼 예정이다.HD건설기계는 26일 경기도 성남시 HD현대 글로벌R&D센터에서 제9기 정기주주총회를 열고 문재영 사장을 사내이사로 선임했다. 올해 1월 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어 합병 이후 처음 열린 주총으로, 최철곤 전 HD현대건설기계 대표이사가 주재했다.주총은 합병 이후 조직 안정화와 실적 회복 흐름 속에서 비교적 차분하게 진행됐다. 최 전 대표는 이날 인사말을 통해 "지난해 합병 추진과 사명 변경 등 큰 변화를 거쳐 성공적인 통합 법인을 출범시키며 기업가치를 한 단계 끌어올릴 기반을 마련했다"고 밝혔다. 이어 "인도와 아프리카 등 신흥시장에서 사업을 확대하고 차세대 모델을 선진 시장에 출시하는 등 성과를 냈다"고 설명했다.HD건설기계는 지난해 연결 기준 매출 3조7765억원, 영업이익 1709억원을 기록했다. HD현대인프라코어는 매출 4조5478억원, 영업이익 2864억원 수준이다. 양사 합산 기준으로는 매출 8조원 이상 규모를 확보하며 건설기계 산업 내 입지를 강화했다. 올해는 약 10% 상승한 8조7000억원을 매출 목표로 제시했다.문 사장은 영업 중심의 경험을 바탕으로 북미와 신흥시장 판매 전략을 재정비할 것으로 예상된다. 특히 건설기계 시장의 획기적인 반등이 어려운 상황에서도, 통합 법인이 출범한 만큼 양사 시너지를 가시적인 성과로 연결하는 것이 첫 과제로 꼽힌다.회사는 세 가지 전략을 중심으로 사업을 추진할 계획이다. 먼저 영업 경쟁력 강화를 통해 성장 기반을 확대한다. 인도 등 제2·제3의 주력 시장을 발굴하고, 신흥시장에서는 맞춤형 제품과 라인업을 강화한다. 선진 시장에서는 차세대 모델 판매를 확대해 글로벌 포트폴리오를 구축한다는 방침이다.엔진 사업을 새로운 성장동력으로 육성하는 전략도 제시됐다. 발전기용 엔진과 방산 엔진 등 신규 수요를 적극 확보하고, 군산 신공장을 기반으로 생산능력을 확대할 계획이다. 특히 초대형 발전기용 엔진은 AI 시대 전력 수요 증가에 대응할 핵심 사업으로 꼽았다.통합 시너지를 기반으로 한 사업 효율화도 병행한다. 공장과 협력사 전반에 AI 기술을 접목해 생산 자동화와 품질 혁신을 추진하고, 이를 통해 실질적인 사업 성과를 창출한다는 구상이다.이날 최 전 대표는 마무리 발언에서 "문재영 사장과 함께 통합 법인이 앞으로 잘 해낼 것으로 믿는다"고 말했다. 주주들 역시 문 신임 사장에게 박수를 보내며 새 경영 체제 출범에 힘을 실었다. 문 사장은 이날 주총 후 개최된 이사회를 통해 HD건설기계 대표이사로 최종 선임됐다.