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“철책 너머 한강이 온다”…김포시, 20년 숙원 ‘철거 합의’ 성사

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김포 박은영 기자

승인 : 2026. 03. 26. 14:49

백마도부터 일산대교까지 철책 제거 현실화…2027년 시민 개방 목표
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김병수 김포시장(오른쪽)이 26일 김포에코센터 전망대에서 육군 제2291부대와 한강변 경계철책 철거 구간에 대한 수정 합의각서를 체결한 후 기념촬영을 하고 있다./김포시
지난 54년간 수도권 안보의 상징이자 시민의 한강 접근을 가로막았던 김포 구간 한강 철책이 역사 속으로 사라진다.

경기 김포시는 26일 김포에코센터 전망대에서 육군 제2291부대와 '한강변 경계철책 철거'에 관한 수정 합의각서를 체결했다고 밝혔다.

이번 합의는 2008년 첫 논의가 시작된 이후 약 20년간 표류하던 김포시의 숙원사업을 해결했다는 점에서 큰 의미가 있다. 그동안 김포시와 군은 경계장비 성능 충족 여부를 두고 이견을 보였으며, 관련 소송이 장기간 이어지며 실질적인 사업 추진에 어려움을 겪어왔다.

하지만 최근 변화된 작전 환경과 향상된 장비 성능을 반영한 새로운 경계체계 대안이 도출됐고, 군의 면밀한 검토 끝에 이번 철거 합의가 성사됐다.

철거 구간은 신곡수중보부터 일산대교 남단까지다. 지난해 10월 합의된 백마도 구간을 포함해 이제 김포대교부터 일산대교까지 이어지는 한강둔치를 시민들이 온전히 누릴 수 있게 된다. 특히 해당 구간은 대규모 주거단지와 인접해 시민 이용 수요가 매우 높고, 향후 추진될 한강변 개발 사업의 핵심축이 될 것으로 기대를 모은다.

김포시는 군과 협력해 경계작전 여건을 보장하는 동시에 시민이 안전하게 한강을 즐길 수 있도록 단계별 정비를 거쳐 2027년 상반기 전면 개방을 목표로 한다. 1972년 설치된 한강 철책은 지난 54년간 수도권 안보를 위한 군사시설로 기능해 왔으나, 동시에 시민의 한강 접근을 제한하는 대표적 물리적 장벽으로 남아 있었다.

김포시는 향후 한강하천기본계획상의 지구 지정 변경 등 행정 절차를 마무리하고, 한강변 친수공간 조성을 위한 제도적 기반을 공고히 할 계획이다. 김병수 시장은 "오랜 시간 안타깝게 표류하던 사업의 실타래를 푼 만큼, 54년간 막혔던 한강 둔치를 하루빨리 시민의 일상으로 돌려드리는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.
박은영 기자

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