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“지옥철 혼잡도 20% 완화”…‘무선통신 신호시스템’ 도입

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박아람 기자

승인 : 2026. 03. 26. 15:52

'궤도회로 방식'→'무선통신 방식' 전환
우이신설선 시작으로 9호선·2호선 순차 적용
운영 간격 감소해 배차간격 줄이고 안정성 확보
서울 시내버스 파업1
서울 지하철을 이용해 출근하는 시민들의 모습. /정재훈 기자
서울시가 지하철 혼잡도 완화를 위해 신호시스템을 '무선통신기반 열차제어시스템(CBTC)'으로 단계적으로 전환한다. 이를 통해 열차 운행 효율을 극대화해 평균 혼잡도를 20% 이상 낮추겠다는 구상이다.

여장권 시 도시교통실장은 26일 시청 브리핑룸에서 이 같은 내용의 '도시철도 혼잡개선 혁신방안'을 발표했다.

서울 지하철은 노선별 하루 통행량이 지난해 기준 492만5000명으로 혼잡도가 매우 높은 상태다. 9호선 노량진역의 경우 아침 시간대 혼잡도가 182.5%, 2호선 사당역은 150.4%, 우이신설선 정릉역은 163.2%에 달한다. 혼잡도 100%는 정원이 꽉 찬 상태로, 150% 이상은 밀착 상태로 구분된다. 시는 이러한 문제를 해결하기 위해 증량·급행·노선 신설과 같은 해결책 대신 신호체계 개선을 통해 도시철도 운행 패러다임 전환에 나선다는 계획이다.

현재 국내 대다수 철도 노선에서 사용되는 '궤도회로 방식'은 선로에 전기 신호를 흘려 열차 위치를 구간 단위로 파악한다. 정확한 지점이 아닌 구간 단위로 위치를 파악하기 때문에 안전거리 확보를 위한 배차 간격 단축에 한계가 있었다.

반면 무선통신 방식은 열차와 관제실이 실시간으로 위치를 주고받으며 유동적으로 거리를 제어한다. 이를 통해 열차 간 간격을 최대한 좁힐 수 있어 수송력을 약 20% 끌어올릴 수 있으며, 신호 장애로 인한 고장도 최소화할 수 있다는 게 시의 설명이다. 여 실장은 "기존 10대만 투입할 수 있던 선로에 12대까지 넣을 수 있는 여유를 만드는 것"이라며 "추가로 열차를 투입할 수 있는 공간을 확보하는 것이 핵심"이라고 말했다.

시는 혼잡도가 높은 우이신설선부터 무선통신 시스템을 적용할 방침이다. 2032년 연장선 개통 시점에 맞춰 신호체계 전환을 완료해 투입 비용을 최소화한다는 계획이다. 이후 9호선과 2호선으로 점차 확대 적용할 예정이다. 여 실장은 "도시철도 혼잡은 시민의 삶과 직결된 문제로 시설 확장에만 의존하기보다 무선통신 방식 등 혁신 기술을 적극 도입해 개선해야 한다"며 "시민의 평온한 출퇴근 시간을 위해 교통 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.
박아람 기자

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