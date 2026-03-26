장예찬, 여연 부원장 사퇴…‘여론조사 왜곡’ 피선거권 박탈형

판결 확정 시 5년간 피선거권 제한

"사법부 존중하는 게 정치인의 모습…당과 보수 위해 계속 헌신"

2024092201010014690 0 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원./연합

장예찬 국민의힘 여의도연구원 부원장이 26일 '여론조사 왜곡' 파기환송심에서 벌금 150만원을 선고받아 자리에서 물러났다. 공직선거법에 따라 이번 판결이 확정되면 장 부원장은 5년간 피선거권이 제한된다.장 부원장은 앞서 법원으로부터 피선거권 제한 형이 나올 경우 부원장직에서 물러나겠다는 뜻을 이미 당에 전달한 것으로 알려졌다. 파기환송심을 맡은 부산고법 형사1부(김주호 부장판사)는 이날 장 부원장에게 벌금 150만원을 선고했다. 벌금 100만원 이상이면 5년간 선거 출마가 제한된다.장 부원장은 선고 이후 자신의 페이스북에서 "억울함을 토로하자면 끝도 없지만 사법부를 존중하는 게 정치인으로서 보여줘야 할 모습"이라며 "잠시 중앙정치 무대에서 좀 멀어지지만, 다양한 방송활동이나 제가 할 수 있는 역할로 우리 당과 보수 진영을 위해 계속해서 헌신하고 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.이후 국민의힘은 언론 공지를 통해 "장 부원장이 일신상의 사유로 사의를 표명함에 따라, 여의도연구원은 이를 수리했다"고 전했다.장 부원장은 지난 2024년 4월 총선 당시 여론조사 결과를 왜곡해 홍보했다는 혐의로 기소됐다. 당시 그는 여론조사에서 '누가 당선될 것이라고 생각하십니까'라는 항목에서 27.2%를 기록해 3위에 머물렀다. 그러나 장 부원장은 자신의 지지층 가운데 85.7%가 본인에게 투표하겠다고 답한 결과를 근거로 '당선가능성 여론조사 1위'라는 문구가 담긴 홍보물을 배포했다.1심 재판부는 여론조사 왜곡과 학력 위조 혐의를 모두 유죄로 판단해 장 부원장에게 벌금 150만 원을 선고했다. 반면 2심에서는 두 혐의 모두에 대해 무죄가 선고되며 판단이 뒤집혔다. 이후 대법원은 학력 위조 부분은 무죄로 확정하면서도, 여론조사 왜곡에 대해서는 유죄 취지로 사건을 파기환송했다.