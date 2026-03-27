“김해서 거대정당 카르텔 깬다”…이봉수 조국당 예비후보 시장선거 출마선언

민주당과 단일화 가능성 시사

“시민 뜻 중요…국힘 시장 당선 안돼”

이봉수 김해시장 출마 0 이봉수 조국혁신당 김해시장 예비후보(앞줄 가운데)가 27일 김해시 프레스센터에서 기자회견을 갖고 출마를 선언하고 있다./ 허균 기자

이봉수 조국혁신당 김해시장 예비후보는 거대 정당 카르텔을 깨고 시민의 권리가 살아있는 김해를 만들겠다며 27일 출마를 선언했다.이 예비후보는 이날 경남 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '6·3·3 혁신 플랜'을 발표하며 김해의 심장을 다시 뛰게 하겠다고 밝혔다. 특히 이 예비후보는 민주당 후보와의 단일화 가능성을 묻는 질문에 "시민의 뜻이 가장 중요하다"며 여지를 남겼다. 이어 "국민의힘 소속 시장이 당선되는 일은 없어야 한다"고 강조해 향후 민주당 후보와의 단일화 논의가 급물살을 탈 것으로 보인다.이 후보는 6대 시정 목표로 통합·청렴·활력·균형·포용·존엄 도시 실현을 제시했다. 과거 5급수 대포천을 1급수로 되살려냈던 '대포천의 기적'처럼 김해 행정의 기적을 만들겠다고 설명했다. 정당 정치를 넘어선 현장 중심 시정과 가야정신 및 노무현 전 대통령의 정신을 시정 근간으로 삼겠다는 구상이다.핵심 과제 추진을 위해 청년희망 일자리본부, 다문화 사회통합전략본부, 시니어 자부심 농촌재생본부 등 3대 전담 조직을 신설해 확실한 변화를 이끌어낼 방침이다.이봉수 후보는 "전직 교수도 마사회 부회장도 아닌 오직 김해를 사랑하는 충직한 일꾼으로 이 자리에 섰다"며 "조국혁신당과 함께 대한민국 시대를 선도하는 당당한 김해의 미래를 만들겠다"고 말했다.