“김해서 거대정당 카르텔 깬다”…이봉수 조국당 예비후보 시장선거 출마선언

“시민 뜻 중요…국힘 시장 당선 안돼”
이 예비후보는 이날 경남 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '6·3·3 혁신 플랜'을 발표하며 김해의 심장을 다시 뛰게 하겠다고 밝혔다. 특히 이 예비후보는 민주당 후보와의 단일화 가능성을 묻는 질문에 "시민의 뜻이 가장 중요하다"며 여지를 남겼다. 이어 "국민의힘 소속 시장이 당선되는 일은 없어야 한다"고 강조해 향후 민주당 후보와의 단일화 논의가 급물살을 탈 것으로 보인다.
이 후보는 6대 시정 목표로 통합·청렴·활력·균형·포용·존엄 도시 실현을 제시했다. 과거 5급수 대포천을 1급수로 되살려냈던 '대포천의 기적'처럼 김해 행정의 기적을 만들겠다고 설명했다. 정당 정치를 넘어선 현장 중심 시정과 가야정신 및 노무현 전 대통령의 정신을 시정 근간으로 삼겠다는 구상이다.
핵심 과제 추진을 위해 청년희망 일자리본부, 다문화 사회통합전략본부, 시니어 자부심 농촌재생본부 등 3대 전담 조직을 신설해 확실한 변화를 이끌어낼 방침이다.
이봉수 후보는 "전직 교수도 마사회 부회장도 아닌 오직 김해를 사랑하는 충직한 일꾼으로 이 자리에 섰다"며 "조국혁신당과 함께 대한민국 시대를 선도하는 당당한 김해의 미래를 만들겠다"고 말했다.