닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경남

“김해서 거대정당 카르텔 깬다”…이봉수 조국당 예비후보 시장선거 출마선언

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260327010008401

글자크기

닫기

김해 허균 기자

승인 : 2026. 03. 27. 16:00

민주당과 단일화 가능성 시사
“시민 뜻 중요…국힘 시장 당선 안돼”
이봉수 김해시장 출마
이봉수 조국혁신당 김해시장 예비후보(앞줄 가운데)가 27일 김해시 프레스센터에서 기자회견을 갖고 출마를 선언하고 있다./ 허균 기자
이봉수 조국혁신당 김해시장 예비후보는 거대 정당 카르텔을 깨고 시민의 권리가 살아있는 김해를 만들겠다며 27일 출마를 선언했다.

이 예비후보는 이날 경남 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '6·3·3 혁신 플랜'을 발표하며 김해의 심장을 다시 뛰게 하겠다고 밝혔다. 특히 이 예비후보는 민주당 후보와의 단일화 가능성을 묻는 질문에 "시민의 뜻이 가장 중요하다"며 여지를 남겼다. 이어 "국민의힘 소속 시장이 당선되는 일은 없어야 한다"고 강조해 향후 민주당 후보와의 단일화 논의가 급물살을 탈 것으로 보인다.

이 후보는 6대 시정 목표로 통합·청렴·활력·균형·포용·존엄 도시 실현을 제시했다. 과거 5급수 대포천을 1급수로 되살려냈던 '대포천의 기적'처럼 김해 행정의 기적을 만들겠다고 설명했다. 정당 정치를 넘어선 현장 중심 시정과 가야정신 및 노무현 전 대통령의 정신을 시정 근간으로 삼겠다는 구상이다.

핵심 과제 추진을 위해 청년희망 일자리본부, 다문화 사회통합전략본부, 시니어 자부심 농촌재생본부 등 3대 전담 조직을 신설해 확실한 변화를 이끌어낼 방침이다.

이봉수 후보는 "전직 교수도 마사회 부회장도 아닌 오직 김해를 사랑하는 충직한 일꾼으로 이 자리에 섰다"며 "조국혁신당과 함께 대한민국 시대를 선도하는 당당한 김해의 미래를 만들겠다"고 말했다.
허균 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프, 이란 공격 시한 10일 연장…“협상 잘 진행되고 있다”

[마켓파워] 9900억에 팔고 1.5조에 되산 조원태 대한항공…PEF ‘꽃길 엑시트’ 깔아줬나

李대통령 “평화로운 한반도 만드는 일, 서해 영웅들이 남긴 시대적 사명”

트럼프 “합의 구걸” vs 이란 “기만 공작”… 지상전 초읽기 속 종전 협상 놓고 기싸움

“세종, 균형 발전의 상징”…與, 행정수도 특별법 처리 예고

한국축구, ‘무패 무실점’ 코트디부아르 방패 뚫어라

트럼프 통역 이연향 전 국무부 국장 “김정은, 싱가포르서 상당히 잘 대처…통역은 회담 공기 조율자”

지금 뜨는 뉴스

타는 순간 ‘비즈니스 클래스’…토요타 알파드 시승기

법조 고위직 평균 재산 공개…최고 자산가는 누구

광화문에 ‘한글 현판’ 추가될까…국민 의견 듣는다

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다