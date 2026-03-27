경제단체 만난 김정관 “위기 틈타 담합 등 교란행위 엄정 대응”

산업부, 27일 중동전쟁 경제단체 간담회 개최

(26.03.27)중동전쟁 관련 경제단체 간담회 개최02 0 김정관 산업통상부 장관이 27일 대한상의 EC룸에서 '중동전쟁 관련 경제단체 간담회'를 주재하고 있다./산업통상부

김정관 산업통상부 장관은 "위기를 틈타 담합, 매점매석 등 공급망을 교란하는 일탈행위에 대해선 엄정 대응할 계획"이라고 밝혔다.김 장관은 27일 서울 대한상의에서 열린 '중동전쟁 관련 경제단체간담회'에서 "위기 상황에서 일부 기업의 개별 이익만 생각하는 반공동체적 일탈 행위로 전체 기업 얼굴에 먹칠한 사례가 종종 있어왔다"며 이같이 말했다.김 장관은 또 "전시에 준하는 엄중한 상황 인식 하에서 중대한 위기로 이어질 수 있는 모든 경우의 수에 대비해야 한다"며 공급망 관리와 에너지 절약에 우리 기업들이 적극 동참할 수 있도록 경제단체의 가교역할을 당부했다.이날 회의는 대통령 주재 비상경제점검회의의 후속으로 중동전쟁으로 인한 국내 영향과 공급망 점검을 위해 마련됐다.앞서 정부는 이날부터 국내 정유스와 석유화학사의 나프타 수출을 5개월간 제한하기로 했다. 또 매일 재고, 유통 등 상황을 매일 보고하게 해 나프타 수급 안정에 총력을 기하고 있다.또 아랍에미레이트(UAE)와 협의한 2400만배럴을 순차적으로 국내로 들여오는 등 원유 수수급에 만전을 기한다는 계획이다. 앞서 한국석유공사는 지난 5일 UAE로부터 확보한 원유 200만배럴이 여수 석유비축기지에 입고했다고 밝힌 바 있다.정부는 이날 6개 경제단체에 대체 공급선 발굴, 재고 현황 파악 등 공급망 안정화 노력, 담합, 매점매석 등 공급망 교란 행위 방지, 자율적 5부제, 유연근무 등 에너지절약 동참 등을 당부했다.또 비축유의 전략적 활용, 나프타 국외도입 시 차액 지원 등을 통해 보건의료, 핵심산업, 생활필수품 생산에 차질이 발생하지 않도록 총력 지원할 계획이라고 밝혔다.김 장관은 "중동전쟁 공급망 지원센터에 접수된 사안들은 기업들의 불편함이 가중되지 않도록 총력을 다해 해소해 나갈 것"이라고 말했다.