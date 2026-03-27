[포토] ‘2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지’ 시작 알리는 이수희 강동구청장

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지2 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 개회사를 하고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지4 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 개회사를 하고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지1 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가 시민들과 인사를 나누고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가 시민들과 인사를 나누고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지3 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 개회사를 하고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 개회사를 하고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지 0 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가자들이 출발을 기다리고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 출발 신호를 알리고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가 시민들을 격려하고 있다. /정재훈 기자

2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지1 0 이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 참가 시민들을 격려하고 있다. /정재훈 기자

이수희 강동구청장이 27일 서울 강동구 천호자전거거리에서 열린 '2026 천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌리지'에서 개회사를 하고 있다. 강동구는 이번 벚꽃 라이딩 챌리지를 통해 지역 관광자원을 널리 알리고 상권과 연계한 라이딩·나들이 코스를 마련해 지역 주민과 함께하는 봄맞이 축제로 개최했다. 올해 벚꽃 라이딩 챌린지는 강동 한강그린웨이와의 연계를 강화하고, 개막행사를 한층 풍성하게 구성한 것이 특징이다.이수희 강동구청장은 "천호자전거거리 벚꽃 라이딩 챌린지는 강동 한강그린웨이의 아름다운 수변 경관과 지역 상권을 함께 즐길 수 있는 강동구 대표 봄 축제"라며, "올해는 시륜식, 자전거 시승 체험, 픽시 자전거 안전 캠페인 등 새로운 프로그램을 더해 더욱 안전하고 즐거운 라이딩 문화를 만들어가겠다"라고 말했다.