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산업 자동차

한국토요타자동차, 실전형 인재 키운다… 아주자동차대와 모빌리티 교육 확대

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남현수 기자

승인 : 2026. 03. 27. 15:48

장학금 8000만원 지원… 일본 연수·인턴십 연계 실무 교육 강화
GR86 기반 내구레이스 출전… 레이스 파츠·타이어 지원
전동화·브랜드 체험 프로그램 운영… 시승·서킷 주행 병행
[사진 자료 2] ‘2026 토요타·렉서스 익스피리언스 데이’ 기념 촬영
'2026 토요타·렉서스 익스피리언스 데이' 기념 촬영./한국토요타자동차
한국토요타자동차가 산학협력을 기반으로 모터스포츠와 전동화 분야 인재 양성에 속도를 낸다. 장학금 지원과 함께 시승·서킷 체험을 결합한 실전형 교육 프로그램을 통해 현장 경쟁력을 갖춘 인재를 육성하겠다는 전략이다.

27일 한국토요타자동차에 따르면 회사는 아주자동차대학교에 장학금 8000만원을 전달하고, 모터스포츠 및 전동화 교육 프로그램을 운영했다. 이번 프로그램은 산학협력 교육 프로그램 'T-TEP(토요타 기술 교육 프로그램)'의 일환으로 진행됐다.

양측 협력은 2020년 업무협약 체결 이후 이어져 왔다. 한국토요타자동차는 전동화 트레이닝 아카데미 운영과 실습용 차량·부품 지원을 지속해왔으며, 2024년부터 올해까지 누적 2억4000만원 규모의 장학금을 지원했다.

이번 장학금은 일본 연수 프로그램과 인턴십 운영 등 글로벌 자동차 산업 이해를 높이고 실무 역량을 강화하는 데 활용될 예정이다.

현장 체험 중심 프로그램도 병행됐다. 모터스포츠 및 수입차 전공 학생 약 80명을 대상으로 브랜드 교육과 채용 설명, 차량 시승을 결합한 '토요타·렉서스 익스피리언스 프로그램'이 진행됐다.

일반 도로 주행에서는 렉서스 LX 700h, LM 500h, NX 450h와 토요타 알파드, 프리우스, 크라운 등을 통해 전동화 기술과 주행 특성을 체험할 수 있도록 했다. 서킷 주행에서는 GR86을 포함한 스포츠카를 활용해 모터스포츠 주행 경험을 제공했다.

특히 아주자동차대학교 모터스포츠 전공 학생들은 GR86 차량을 기반으로 '2026 인제 마스터즈 시리즈' 내구레이스에 출전할 예정이며, 한국토요타자동차는 레이스 파츠와 타이어 등을 추가 지원한다.

이병진 한국토요타자동차 부사장은 "한국토요타자동차는 장학금 지원과 토요타·렉서스 익스피리언스 데이 같은 현장감 있는 프로그램을 통해 미래 자동차 산업을 이끌어갈 인재들이 넓은 시야와 전문성을 갖출 수 있도록 돕고 있다"며, "앞으로도 아주자동차대학교와 모터스포츠 문화 확대와 차세대 모빌리티 인재 육성을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.
남현수 기자

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