부산시·남부발전·장애인고용공단, 인턴 고용 확대 협력

27일 남부발전 본소서 업무협약 체결

KakaoTalk_20260327_154607889 0 부산시와 한국남부발전, 한국장애인고용공단은 장애인 인턴 고용 확대와 지속가능한 고용 모델 구축을 위한 업무협약을 체결했다./ 한국남부발전

부산시와 한국남부발전, 한국장애인고용공단은 장애인 인턴 고용 확대와 지속가능한 고용 모델 구축을 위한 업무협약을 27일 체결했다.이번 협약은 공공기관의 장애인 고용 확대 요구에 부응하고 기존의 제한적인 채용 방식을 개선해 조직 내 다양한 업무를 기반으로 장애인 일자리를 창출하기 위해 마련됐다. 부산 남구 한국남부발전 본사에서 열린 이날 협약식에는 정태기 부산시 사회복지국장과 박영철 한국남부발전 경영기획부사장, 김대규 한국장애인고용공단 부산지역본부장이 참석했다.협약 기관은 앞으로 △장애인 맞춤형 직무 발굴 및 도입 △공단 연계를 통한 인력 발굴 및 맞춤 훈련 지원 △직무 기반 장애인 인턴 채용 확대 △장애인 고용 친화적 환경 조성 등을 공동 추진한다. 특히 조직 내 반복적 업무를 통합·재설계해 장애인 인턴 직무로 전환 배치함으로써 조직 효율성을 높일 계획이다.김대규 한국장애인고용공단 부산지역본부장은 "직무 발굴부터 훈련, 채용까지 연계 지원해 장애인 고용이 지속가능한 일자리로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.협약 기관은 향후 실무 협력 체계를 통해 우수 사례를 발굴·확산하고 지역사회에 지속적인 일자리 창출 모델이 정착되도록 협력을 이어갈 방침이다.