“군민 모두 체감하는 소득 기반 만들겠다”…이남오 함평군수 예비후보, 비전 제시

선거사무소 열고, 함평형 기본소득 등 5가지 핵심 비전 제시

이남오 0 더불어민주당 이남오 함평군수 예비후보가 배우자(앞줄 오른쪽 첫번째)와 함께 28일 함평읍 서부길 96 그의 선거사무소 개소식에 앞서 다섯 자녀들과 엄지척하면서 승리를 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. /신동준 기자

이남오 0 이남오 함평군수 예비후보(앞줄 왼쪽 네번째)가 그의 선거사무소 개소식에 앞서 모정환 전남도의회 의원(왼쪽 첫번째), 군의원, 지지자들과 화이팅을 외치면서 기념촬영을 하고 있다. /신동준 기자

더불어민주당 이남오 함평군수 예비후보가 28일 함평읍 서부길 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 들어갔다.이날 개소식에는 이남오 예비후보와 지지자들을 비롯해 모정환 전남도의회 의원, 정철희 함평군의회 부의장과 군의원, 군민 등이 참석했다.이개호 국회의원은 영상 축하 메시지를 통해 "이남오 예비후보는 전남광주통합특별시 출범과 함께 함평의 몫을 찾아올 역량을 갖춘 후보"라며 "함평을 살릴 준비된 지역 일꾼"이라고 밝혔다.이 예비후보는 이날 함평형 기본소득, 함평형 영농·태양광 연금, 함평형 청년 자립 기반 지원, 함평형 노후 기본 안심 보장, 함평형 인재 정책 지원 시스템 구축 등 5가지 핵심 비전을 제시했다.그는 "변화는 꿈에서 시작되고 혁신은 길이 된다"며 "정치는 말이 아니라 삶으로 증명해야 한다"고 말했다. 이어 "군민과 함께 걸어온 시간과 앞으로 함께 걸어갈 길에 대한 약속을 다시 새기겠다"고 밝혔다.또 "함평형 기본소득을 통해 군민 모두가 체감할 수 있는 소득 기반을 마련해 지역경제를 살리고 삶의 질을 높이겠다"며 "군민과 함께 호흡하고 현장에서 답을 찾는 행정으로 모두가 함께 잘사는 함평을 만들겠다"고 말했다.한편 함평군수 선거는 더불어민주당 이남오 예비후보와 이상익 예비후보의 경선 승자, 조국혁신당 이윤행 전 함평군수, 무소속 이행섭 예비후보 등이 경쟁하는 구도로 치러질 전망이다.