천안 북부 핵심 입지에 ‘천안 동일하이빌 파크레인’ 분양

전 세대 84타입 단일 … 실수요 선호 평형

직산역·1번 국도 인접… 직주근접 수요 풍부

7개 타입·맞통풍 판상형에 사우나까지

투시도(주경) 0 천안 동일하이빌 파크레인 투시도.

충남 천안시 서북구 일대에서 신규 아파트 분양이 이어지는 가운데, 산업단지 배후수요와 교통 접근성을 동시에 갖춘 단지가 공급을 앞두고 있어 관심을 끌고 있다.특히 천안 북부권은 수도권과 인접한 입지와 산업단지 중심의 실수요 기반을 갖춘 지역으로 주거 선호도가 꾸준히 높아지고 있다.부동산 업계에서는 최근 분양시장에서 실거주 중심 수요가 확대되면서 전용면적 84㎡ 등 국민 평형 중심 단지에 대한 선호가 뚜렷해지고 있다고 분석한다.이러한 가운데 ㈜한국토지신탁이 시행하고 ㈜동일토건이 시공하는 '천안 동일하이빌 파크레인'이 충남도 천안시 서북구 삼은리 일원에서 분양을 앞두고 있다. 단지는 지하 2층~지상 35층, 8개동 규모로 조성되며 전용면적 84㎡ 총 895세대로 구성된다. 전 세대를 선호도가 높은 국민 평형 단일 타입으로 구성한 점이 특징이다.1번 국도(천안대로)와 경부고속도로 북천안 IC와 약 200m 거리에 위치해 수도권 및 천안 시내 이동이 수월하다. 수도권 전철 1호선 직산역도 차량 5분(약 1.2km) 거리에 있어 대중교통도 편리하다.직주근접 여건도 갖췄다. 단지 반경 약 1.5km 이내에 천안산업기술 일반산업단지와 직산 농공단지가 위치해 산업단지 종사자 중심의 주거 수요가 형성돼 있다.서북구청, 하나로마트, 직산도서관 등이 인접해 있으며 병설유치원과 삼은초등학교가 도보 약 5분 거리에 위치해 자녀를 둔 가정에도 적합한 교육 환경을 제공한다.향후 교통 개발 호재도 있다. GTX-C 노선의 천안 연장(2028년 개통 예정)이 추진될 경우 서울 주요 업무지구까지 약 50분대 이동이 가능해진다. 여기에 2024년 9월 개통된 서북~성거 국도대체우회도로로 천안 북부권 교통 여건이 한층 개선됐다.평면은 84A~84G 총 7개 타입으로 세분화해 선택 폭을 넓혔다. 전 세대 4-Bay 이상 맞통풍 판상형 구조를 적용하고 남향 위주로 배치해 채광과 통풍을 극대화했다. 타입별 평균 약 13평 규모의 발코니 확장 공간을 제공하며 알파룸과 대형 드레스룸 등 다양한 수납공간도 갖췄다.지역 내 최초로 단지 내 사우나 시설이 조성되며, 피트니스센터와 인근 최대 규모의 스크린골프 시설이 들어선다. 이밖에 키즈카페, 작은 도서관과 북가든, 공유세탁실, 공유주방 등 다양한 커뮤니티 시설이 입주한다.최근 공동주택 안전 기준 강화 흐름에 맞춰 전기차 화재 대응 설계도 선제 적용했다. 열화상 카메라와 습식 스프링클러, 방화벽 등을 도입했다.업계 관계자는 "천안 북부권은 산업단지 중심의 안정적인 실수요가 형성된 지역"이라며 "국민 평형 중심 설계와 교통 접근성을 갖춘 신규 단지에 대한 관심이 이어질 것으로 예상된다"고 말했다. 견본주택은 충남도 천안시 서북구 두정동 일원에 위치한다.