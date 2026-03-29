닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

구파발역~양재역 ‘새벽동행 자율주행버스 A741’, 30일 첫 운행

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260329010008695

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 03. 29. 11:41

A741 평일 3시 30분 구팔발역서 출발
전국 최초 전 구간 자율주행 서비스
내달 중 A148·A504 개통 예정
A741 사진(2)
새벽동행 자율주행버스 'A741' /서울시
이른 새벽을 맞이하는 시민들의 출근길 고단함을 덜어줄 '새벽동행 자율주행버스'가 30일 새벽 3시 30분부터 구파발역~양재역을 잇는 급행 노선으로 운행을 시작한다.

29일 서울시에 따르면 새벽동행 자율주행버스 'A741'은 평일 새벽 3시 30분 구파발역에서 출발해 광화문역~신사역~강남역 등을 거쳐 양재역까지 23.5㎞ 구간을 왕복 1회 운행한다. A741은 기존 741노선 중 이용 빈도가 높은 34개 정류소에만 정차한다.

특히 A741은 전국 최초로 전 구간을 자율주행으로 운행한다. 시는 노선 전 구간 자율주행 서비스가 가능해짐에 따라 국토교통부와 협의를 거쳐 운행 안전성 등을 면밀히 검증해 향후 완전 무인 자율주행 버스 도입을 본격적으로 추진해 나갈 계획이다.

안정화 기간까지는 당분간 무료로 운행되나, 승하차 시 일반 시내버스와 동일하게 교통카드를 태그해야 탑승할 수 있다. 버스 정차 위치는 네이버·카카오 등에서 '새벽A741', 'A741'을 검색해 확인할 수 있다. 시 관계자는 "안전을 고려해 입석이 금지돼 잔여 좌석이 없으면 승객을 태우지 않으므로 탑승 전 빈자리가 있는지 확인해야 한다"고 당부했다.

시는 다음 달까지 △상계~고속터미널(148번 단축) △금천(금천구청)~광화문(504번 단축) 등 2개 노선을 추가로 신설할 계획이다.

여장권 시 교통실장은 "세계 최초 자율주행 기반 '24시간 중단 없는 대중교통 서비스'의 기틀을 만들어 첨단기술 교통의 수혜가 소외된 사회적 약자에게 먼저 돌아갈 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.
박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기