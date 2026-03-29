임태희 경기교육감 제안, ‘4자 실무협의체’ 추진동력 확보

4개 기관 간 협의 기반 마련, 대입개혁 논의 및 실행 단계 노력

실무협의체, 대입제도 전반의 구조적 개편 실행 중심 논의에 주력

임테희 0 임태희 경기도교육감이 1월 기자들과 만나 국가교육위원회·교육부·대한민국교육감협의회·한국대학교육협의회가 참여하는 '4자 실무협의체'를 통한 시스템 구축이 필요성을 설명하고 있다. /경기도교육청

임태희 경기도교육감이 대입 개혁의 방향을 구체화하기 위해 제안한 '미래 대입개혁 4자 실무협의체(4자 실무협의체)'가 단순 논의 단계를 넘어 실질적인 정책 추진을 위한 협력체계로 발전할 수 있는 기반을 마련했다.4자 실무협의체는 내신 절대평가 및 서·논술형 평가 확대, 수능 전과목 절대평가 및 서·논술형 평가 도입, 수시·정시 통합형 전형 운영 등 대입제도 전반의 구조적 개편을 실행 중심으로 논의하는 협의체다.앞서 임 교육감은 국가교육위원회·교육부·대한민국교육감협의회·한국대학교육협의회가 참여하는 '4자 실무협의체'를 통한 시스템 구축이 필요하다고 밝힌 바 있다.도교육청은 협의체 제안 이후 지난 2월 대한민국교육감협의회와 실무협의를 시작으로 관계기관과 다양한 협의를 지속적으로 추진해 왔다.추진 과정에서 교육부와 한국대학교육협의회 측은 협의체 구성에 대해 참여 의사를 밝히며 탄탄한 협력 기반을 확보했다. 이어 국가교육위원회와도 협의를 통해 대입제도개선특별위원회와 연계 필요성 등 정책 추진 방향을 공유했다.특히 이달 26일에 열린 제107회 대한민국교육감협의회 총회에서는 이러한 추진 경과를 공유하고 협의체 운영을 위한 추진동력과 실행 방향을 구체화고자 힘썼다.도교육청은 대한민국교육감협의회와 함께 △학생 내신 평가 △수능 체제 개편 △대입전형 개선 등 3개 분과 중심으로 오는 4월부터 실무협의체를 본격 가동할 예정이다. 아울러 교육부, 대교협과 협력하고 국가교육위원회와도 연계 협의를 통해 국가 차원의 대입개혁 논의를 실행 단계로 이어갈 계획이다.임태희 교육감은 오는 4월 8일 개최 예정인 전국대학입학관련처장협의회 세미나에 참석해 '미래시대 준비를 위한 대입개혁 세부 추진방안'을 제시하는 등 대입개혁 논의를 지속적으로 확산해 나갈 예정이다.서혜정 도교육청 정책기획관은 "4자 실무협의체는 이미 형성된 공감대를 바탕으로 실제 정책 추진으로까지 이어져야 할 중요한 전환점에 놓여 있다"면서 "앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력하며 대입개혁 논의가 실행 단계로 이어질 수 있도록 적극 노력할 것"이라고 말했다.