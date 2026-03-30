포스코그룹, ‘S.A.V.E. 챌린지’로 에너지 위기 대응 동참

4월6일부터 국내 그룹사 본격 실천

일상 속 실천 챌린지와 리워드 연계

260330_임직원 계단 이용 사진_SAVE 챌린지 0 포스코센터 근무 직원들이 엘리베이터 대신 계단을 이용하고 있다. /포스코그룹

포스코그룹이 범국가적 에너지 절감 캠페인에 동참하기 위해 에너지 절약 챌린지를 전개한다.30일 포스코그룹은 그룹 차원의 실천 캠페인 'S.A.V.E. 챌린지'를 시작한다고 밝혔다. 챌린지는 임직원이 일상 속 작은 실천을 통해 에너지 절약을 생활화하고, 이를 조직문화로 정착시키기 위해 마련됐다.챌린지는 Step Up(엘리베이터 대신 계단 이용), Active Transit(출퇴근 시 대중교통 이용 또는 도보 이동), Vehicle Share(출퇴근 시 카풀 활용), Energy Off(전원 차단 등 에너지 절감) 등 일상생활과 업무 공간에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 활동으로 구성된다. 19개 국내 그룹사 임직원은 임직원 전용 모바일 플랫폼 '챌린지(CHAlleNGE) 앱'을 통해 참여할 수 있다.이날부터 일주일간 참여 신청을 받은 뒤, 다음달 6일 본격적인 실천 활동에 들어간다. 포스코그룹은 에너지 위기 상황이 완화될 때까지 챌린지를 지속 운영하며 임직원의 자발적인 참여를 이끌어낼 계획이다.특히 임직원의 적극적인 참여를 독려하기 위해 인증 실적에 따라 인당 최대 5만원 상당의 포인트를 지급한다. 적립된 포인트는 기프티콘으로 교환해 사용할 수 있다.한편 챌린지 앱은 포스코그룹이 2022년 자체 개발한 임직원 ESG 실천 지원 플랫폼이다. 포스코그룹은 그동안 앱을 활용해 텀블러 사용, 하루 1만보 걷기 등 다양한 임직원 참여형 캠페인을 운영해 왔다.