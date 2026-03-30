전화 한 통·앱 한 번으로 확인…경북형 대피체계 한층 촘촘해진다

주민대피체계를 앱과 종합상황판으로 향상

대피소 도착 주민은 안심번호 전화로 확인

도와 시·군 상황실에서 마을별 대피 현황 실시간 공유

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경북도가 극한호우 등 다양한 재난 상황 속에서 도민의 생명을 더욱 빠르고 안전하게 지키기 위해 '경북형 주민대피시스템 고도화' 사업을 추진한다.30일 경북도에 따르면 '경북형 주민대피시스템'은 2023년 7월 경북 북부지역의 집중호우로 인해 다수의 인명피해가 발생한 이후 전국 최초로 도입한 제도다. 지역 주민 중심인 '마을순찰대'를 통해 극한 호우 등을 대비해 주민들을 사전에 대피시키는 제도다.행정안전부는 '경북형 주민대피시스템'을 최우수 사례로 인정해 '마을순찰대'를 '주민대피지원단'으로 명명해 전국 확대를 추진하고 있다.경북도는 지난 2년간 마을순찰대를 중심으로 주민 대피체계를 선도적으로 운영하며 쌓은 경험과 현장 애로사항을 반영해 이번 고도화 사업을 추진한다.복잡한 기술이나 절차를 줄이고, 주민을 더 신속히 대피시키면서 현장과 상황실이 대피 상황을 쉽게 공유할 수 있도록 시스템을 손질한 것이 핵심이다.우선 긴급 상황 시 주민 대피 전파 방식이 훨씬 빠르고 똑똑해진다. 이를 위해 '경북형 주민대피시스템' 전용 앱을 개발한다.대피소에 도착한 도민들의 안전 확인 여부도 매우 간편해진다. 스마트폰에 익숙하지 않은 주민들도 대피소에 부여된 '안심번호'로 전화 한 통만 걸면 즉시 안전하게 대피한 것으로 확인된다.친척 집 등 다른 곳으로 대피한 경우에도 마을순찰대가 간단하게 상황을 확인하고 등록할 수 있어 혼선을 줄일 수 있으며,앱을 통해 대피상황을 한눈에 볼 수 있도록 한다.도와 시·군 상황실에는 마을별 주민 대피 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 종합 상황판이 운영된다. 미대피 가구를 신속히 파악해 집중 지원이 가능해지면서 보다 체계적인 대응이 가능해질 전망이다.황명석 지사 권한대행(행정부지사)은 "현장의 부담은 줄이면서도 도민의 대피 상황을 빠짐없이 확인할 수 있는 효율적인 시스템을 구축했다"면서 "재난 상황에서 가장 중요한 도민의 안전과 신속한 대피를 위해 최선을 다하겠다"라고 강조했다.이번 고도화 사업은 도내 산사태, 침수 우려 지역 등 인명 피해 위험이 높은 마을을 시범지역으로 선정해 우선 적용되며, 여름철 자연 재난에 대비해 5월까지 현장 교육과 시스템 구축을 완료할 계획이다.