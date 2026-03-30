코트라, 미국 투자진출 전략 설명회… “유망 지역 정보 제공”

100개 기업 참여, 인센티브·세무 실무 현안 점검

미국 20개 주 사무소 등 참여, 전략 분야별 면담

사진01 (3) 0 대한무역투자진흥공사 전경./코트라

대한무역투자진흥공사(코트라)가 30일 염곡동 본사에서 주한미국대사관, 주한미국주정부대표부협회(ASOK)와 공동으로 '미국 투자진출 전략 설명·상담회'를 개최했다고 밝혔다.미국 투자진출 전략 설명·상담회는 최근 급변하는 글로벌 공급망 재편에 대응해 미국 시장 진출을 희망하는 우리 기업들에 투자 유망 지역과 현지 투자 환경에 대해 필요한 정보를 제공하기 위해 마련됐다.코트라는 이번 설명회에서 대미 투자 진출에 관심 있는 국내기업 100여 개사가 참석한 가운데, 조선·반도체 등 전략산업 분야 유망 진출 지역의 투자 환경과 인센티브·세무·비자 등 초기 진출 시 핵심 실무 현안을 집중 점검했다. 현지 사례에 기반한 맞춤형 설루션을 제시하고, 우리 기업의 안정적인 현지 안착을 돕는 다양한 투자 진출 지원사업 안내도 진행됐다.설명회 이후 진행된 '대미 투자진출 1대 1 상담회'에는 미국 20개 주와 카운티의 투자유치 한국 사무소를 비롯해 법률 및 컨설팅사가 참여해, 전략 분야별 생태계가 잘 갖춰진 주를 확인하고 각 지역 투자유치 담당자 면담을 통해 인센티브와 투자 환경을 직접 비교했다. 또 관세 및 비관세 장벽 대응 지원을 위한 '무역장벽 119' 부스도 설치돼 대미 관세 동향 및 대응법에 대한 기업들의 이해를 도왔다.한편 코트라는 대미 투자 성과를 높이기 위해 산업별 유관기관과 협력해 연내 대미 진출 유망산업 분야 미국 투자환경 조사단을 파견할 계획이다. 지난 1월에는 기업의 투자 여건 파악과 통상환경 대응 역량 향상을 위해 '미국 연방정부 투자실무 가이드북'을 발간했고, 주별 실무 가이드북도 5월 제공할 예정이다.김태형 코트라 인베스트 코리아 대표는 "이번 설명회는 우리 기업의 글로벌 공급망 진입을 도와 국가 산업 경쟁력을 높이고 국내 투자유치 확대로 이어지는 선순환 구조를 만들기 위한 자리"라며 "정보 제공 및 리스크 요인을 점검하고 실질적인 투자 성과로 이어지도록 촘촘히 지원하겠다"고 밝혔다.